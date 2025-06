Candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 (listado definitivo)

El pasado mes de marzo, un total de 334 comisiones tuvieron fallera mayor infantil. Rozando el pleno empleo. Tres meses después de la cremà, la gran mayoría de ellas toma parte en las preselecciones a Fallera Mayor Infantil de València, que se prolongará durante otros tres meses. Son un total de 307 las inscritas. Una parte muy pequeña de ellas no son, necesariamente, la fallera mayor infantil, sino su antecesora o cualquier otra fallerita de la comisión.

Las escasas renuncias son por diferentes motivos: no querer los padres someter a la niña al proceso, no querer afrontar los gastos en caso de salir elegida, tener una edad ya fuera de cualquier posibilidad o aplicar el mantra de que "no saldrá porque es demasiado alta". Y muchas otras.

Presión y visceralidad

Lo cierto es que las niñas, con una presión muchas veces excesiva -es un proceso bastante más visceral que el de las mayores- afrontan los cuatro fines de semana de preselecciones. Quedarán un total de 73 finalistas.

La lista incluye, como ocurre con las adultas, a las primeras falleras mayores infantiles de Turianova y Moreras, las dos nuevas comisiones. El destino ha sido esquivo con Ariadna y con Patricia, las niñas que, habiendo sido fallera mayores de las fallas Montesa y Horta Sud, no pueden participar porque sus comisiones se han disuelto hace apenas un mes.

Estas son las candidatas definitivas: