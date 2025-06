La carrera a Fallera Mayor de València empieza con unas Preselecciones en pleno vigor

Las Fallas de 2026 inician este viernes uno de los procesos más importantes en su apartado social. El más largo, el más emotivo y, en muchos aspectos, el más excesivo.

A partir de las diez de la noche, en los Jardines del Palau y en la sala Canal, los sectores de Pla del Remei-Gran Via, Quatre Carreres y Russafa B inician el largo camino para que, a mediados de octubre, sean elegidas las falleras mayores de València.

Billetes a Foneta... o al Roig Arena

Las preselecciones es el primer paso para ello. Esa misma noche ya se sabrá el nombre de las ocho adultas y ocho infantiles que se ganan los primeros pasajes para las pruebas de septiembre, que finalizarán con el acto de la Fonteta o -probablemente- en el Roig Arena que dará los premios definitivos a trece y trece.

Candidatas de Pla del Remei-Gran Via en las preselecciones a FMV 2026 /

En pleno vigor

La primera conclusión que se puede extraer es que el proceso sigue con pleno vigor. Desde la pandemia, el número de participantes no decrece lo más mínimo. El proceso y el premio sigue siendo lo suficientemente atractivo como para que las inscripciones se mantengan a pulmón.

Casi cien más que para 2023

Desde que la elección se renormalizó, las cifras son contundentes. Si Paula Nieto y Laura Mengó, falleras mayores de 2023, son el resultado final de una competición que iniciaron 542 falleras, las futuras representantes saldrán de hasta 621 candidatas. Una más respecto al año pasado.

Con la particularidad, este año sobre todo, de que hay un generoso número de candidatas que no han sido falleras mayores el pasado ejercicio; es decir, que la fallera mayor no se presenta y cede la prerrogativa de la plaza a otra componente de la comisión, en algunos casos la fallera mayor de 2024 o simplemente una fallera de base que quiere probar suerte.

Evolución del número de candidatas en las preselecciones Infantiles 2023: 263 2024: 289 2025: 302 2026: 307 Mayores 2023: 279 2024: 295 2025: 320 2026: 316

Y con la particularidad, especialmente en las mayores, que presentarse no es producto de ninguna inconsciencia: la candidata prototipo es una mujer con una edad promedio de 23 años, con los estudios finalizados o rematándose, introducida en el mercado laboral o en proceso de intentarlo. Es decir, vidas asentadas, que decidieron ser falleras mayores de sus comisiones y que ahora quieren disponer y disfrutar de las vivencias que han visto mil veces en redes sociales -la parte visible y lucidora, no tanto las servidumbres y sacrificios-.

Candidatas a la preselección de Quatre Carreres del 27 de junio /

Necesidad de ser garantista

El interés no está reñido con el eterno debate sobre la necesidad de que sea un proceso garantista, dentro de la enorme dificultad que supone garantizar en un concurso basado en intangibles, no en volumen, pintura, modelado, ingenio y gracia. El proceso tiene poca credibilidad en el imaginario popular, pero, a pesar de ello, nunca deja de generar expectación.

Nuevo método de elección en el Prerreglamento

Como no será de importante que incluso en el prerreglamento del Congreso Fallero, los redactores del mismo emplearon no pocas energías en elaborar una nueva propuesta de forma de elección para que quede estampado en el Reglamento definitivo, dejando claro -y no para bien- cuáles son, o parecen ser, las prioridades en el mundo de las Fallas (se reglamenta el concurso de las falleras, pero no el de los monumentos).

Candidatas de la preseleccion a Falleras Mayores 2026 de Russafa B /

Ese proyecto, si prospera, supone algunos cambios de concepto, especialmente en una nueva forma de hacer las preselecciones (sin sector) y en la marginación de concejal de Fallas en la confección del jurado final. Incluso de marcarle la agenda a la alcaldía a la hora de elegir a las máximas representantes.

Así salieron preseleccionadas las falleras mayores y cortes de 2025 el pasado año /

Las Preselecciones se desarrollarán durante los próximos cuatro fines de semana. En el último de junio, las 73 y 73 candidatas supervivientes participarán en una doble cita: la "Cena de la Punxà" y la Batalla de Flores. A partir de ahí descansarán en verano para, antes del 10 de septiembre, ser convocadas para dos semanas de pruebas.