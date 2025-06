Fallas de Junio | Berta y la corte estrenan el pañuelo rojo

Sin movernos de Burgos. Hay que ser fiel a uno mismo y, en los últimos días, Jesús Liñana ha hecho honor a su pueblo y a su equipo, que no es otro que la UD Castellonense. Si no hubiese Hogueras por medio, habría ido a animarles en el último asalto en busca de una plaza en la Segunda Federación en el campo del Burgos Promesas. Liñana (Falles Hawa) no dejó de animarles, aunque la suerte le fue esquiva al club albinegro en la tanda de penaltis en El Plantío.

Liñana, con el Castellonense / RLV