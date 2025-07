El Consejo Escolar obliga a los niños a ir a clase el 16 de marzo

El Consejo Escolar Municipal de València ha acordado proponer a la Dirección General de Centros Docentes la serie de tres festivos que tienen derecho administrar y, como principal característica, que va a generar no poca polémica, los niños tendrán que ir a clase en plenas Fallas y, además, el día de la recogida de premios.

Las fechas escogidas son el viernes 10 de octubre, y el martes 17 y miércoles 18 de marzo. Con esta propuesta, sujeta al visto bueno de la Dirección General, la comunidad educativa de València apela a que se disfrutará de un puente coincidiendo con el 9 d'Octubre y que quedarán tres días para la fiesta grande de la ciudad.

Pero, por contra, los niños tendrán que ir al colegio y desplazarse a los centros educativos en una ciudad que, a esas alturas, ya está prácticamente cerrada herméticamente, con numerosas calles cortadas y eventos por todas partes. Incluyendo los de las comisiones infantiles.

Ampas, docentes, entidades vecinales, directores...

La propuesta de acuerdo ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de representantes de las distintas entidades de padres y madres, docentes, entidades vecinales y directores de centros que forman parte del CEM, con 15 de los 23 votos emitidos.

No es la propuesta del Ayuntamiento, que había presentado la triada de días para las jornadas de Fallas (16, 17 y 18) para enlazar con el día de San José, que es festivo autonómico.

De esta forma, los niños empezarían sus Fallas el viernes 13 por la tarde. Continuarían el 14 (cuando se plantan sus fallas) y el domingo 15 (el día que se conocen los premios infantiles). El 16, con la entrega de premios a partir de las cuatro y media de la tarde, es día de ir a clase y ya de 17 a 19 habrá nuevamente vacaciones.

Bajas por enfermedad o, directamente, absentismo

Lo que se prevé, en este escenario, es que ese día habrá un amplísimo parte de bajas por enfermedad o, directamente, absentismo escolar.

Esta decisión está condicionada por la propia disposición del calendario de las Fallas 2026, que se celebran totalmente entre semana (los cuatro días grandes, de lunes a jueves). El número de días no lectivos es limitado -lo mismo que los festivos locales-.: se puede disponer de tres Y, por si fuera poco, ese mismo calendario ofrece la posibilidad de que, el próximo mes de octubre, haya un puente largo de cuatro días con el viernes 10. Pero que no es festivo local. Dicho de otra forma, los niños no tendrán clase, pero los padres sí que tendrán que ir al trabajo.

El Ayuntamiento dará traslado del acuerdo alcanzado en el Consejo Escolar Municipal a la Dirección General de Centros Docentes, autoridad responsable de aprobar el calendario escolar definitivo en la ciudad.

El curso, del 8 de septiembre al 19 de junio

Así pues, tal y como se establece en la Resolución de 28 de mayo de 2025, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2025-2026 en la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València el curso escolar 2025/26 para las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional dará comienzo el lunes 8 de septiembre de 2025, finalizará el viernes 19 de junio de 2026. Acabar el curso en viernes dificulta también la opción de haber aumentado una jornada no lectiva -es decir, ese 16 de marzo- a condición de recuperarla, acabando un día más tarde, que en este caso sería el 22 de junio, pero ya en lunes.

Y Compromís recuerda ahora el día de San Vicente Mártir

El primero en reaccionar ha sido el Grupo Municipal Compromís, que ahora se acuerda de la propuesta rechazada por el pleno municipal, para trasladar San Vicente Mártir a domingo y así disponer del 22 de enero como festivo local para otro menester, como Fallas o Semana Santa, ya que ni se trabaja ni se va al colegio.

El concejal Pere Fuset ha dicho en este sentido que dejar como día lectivo el 16 de marzo "era un escenario factible del que ya advertimos en el pasado pleno cuando PP y VOX rechazaron la propuesta de Compromís de declarar un día festivo para unas fallas que caen en jornada laborable y que necesitan de medidas de conciliación. Si el gobierno de Catalá no rectifica su negativa a cumplir con el acuerdo alcanzado en su día con la iglesia para trasladar sant Vicent Mártir a domingo y liberar un día festivo está creando un gran problema de convivencia en las próximas fallas que no solo condenara a miles de trabajadores a acudir a sus trabajos con todas las dificultades de una ciudad en fiestas sino ahora también a miles de escolares con los problemas de movilidad que eso comporta".