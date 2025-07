Adiós unánime de las Fallas a Julián, el niño grande

La sociedad fallera, con sus más de cien mil personas, es una ciudad grande. Y cada día, el ciclo de la vida se cumple. Las Fallas son muy dadas a publicar, dar a conocer y celebrar los natalicios, nuevos falleros que llegan a la comisión. Y sobre todo, son muy sensibles a la hora de recordar a las personas que se van. Y puede ser desde un presidente histórico a aquel fallero que, durante años y años, estuvo trabajando oscuramente en la falla sin ansiar más que vivir la fiesta a su manera.

Hay notas de condolencia y hay notas de condolencia por Julián Carabantes. Cuando pase el tiempo, el 9 de julio de 2025 se recordará como una fecha en la que a la sociedad fallera se le paró el pulso. Corrió de boca en boca -mejor dicho, de wasap en wasap-. "Se ha muerto Julián Carabantes".

Solo una parte de los más allegados se habían enterado que, la noche anterior, había sido trasladado de urgencia a un hospital porque se había caído desde una escalera. Finalmente, la noticia corrió como un mal aire para confirmar un "Se ha muerto Julián Carabantes" que solo podía contestarse con un "¡Anda ya!" o, en el peor de los casos, un "¿Qué dices?" o un "¿Estás seguro?".

Que Julián Carabantes, el inefable, el niño grande de las Fallas, los escenarios, las iniciativas, las ocurrencias, haya fallecido poniendo una "senyera" en la nueva sede de la Agrupación de Fallas que presidía, la del Marítim, es el colofón propio de un drama victoriano, en el que el amor y el destino se entrelazan para un desenlace trágico. Pero en este caso no es una novela, aunque muchos no lo tuvieron claro hasta que no les llegó la confirmación una o más veces. "Lo leía y no daba crédito". Julián podía haber muerto haciendo lo que más le gusta, si ese fuera su deseo, pero no ahora, apenas rebasados los 55 años, con tantas cosas por hacer, y de la manera más tonta e inesperada. Porque ni siquiera haber doblado ya las esquinas de la edad había restado un ápice su energía ni las ganas de hacer y crear. Y de seguir contando y enterándose de todo

Fotografía de Julián Carabantes publicada por su falla / Falla Barrio Beteró

Aquel colectivo fallero que no haya emitido un comunicado de condolencia por Julián Carabantes es, simplemente, porque está en la inopia. Julián se enteraba de todo y todos se enteraron de lo que le había pasado a Julián. Él, que hacía natural la suficiencia con la que se enteraba de todo, seguramente no imaginaría que su no deseada forma de ser noticia traería consigo semejante ola de condolencia, de uno a otro extremo de la ciudad. Es un dolor diferente a cuando se fue su alter ego de micrófonos Pepe Villaverde. Ahí fue el reconocimiento, el homenaje al radiofonista que quiso seguir viviendo y lo logró durante muchos años. Ni el de Enrique Marzal, que se marchó con dolor, pero por la puerta grande de haber hecho época.

El de Julián es el dolor del adiós a Carla Rodríguez, la fallera preseleccionada que tanto luchó contra el cáncer; o a Artur Part, el fotógrafo de la sonrisa bonachona del quien está a punto de cumplirse un año del día que le falló el corazón. Es el dolor multiplicado por ser un personaje popular, el que conoce todo el mundo, y por la forma de marcharse.

Julián vestido de bonito sonriendo, haciéndole pasillo las falleras mayores, en la piscina de Benafer con la camiseta del Valencia CF, otra vez de bonito, haciendose un selfi poniendo morritos, en plan solemne con traje y corbata... los documentos gráficos de Julián Carabantes son muchos y se han multiplicado por todas partes, aunque ninguno como el realizado por la falla Grupos Virgen del Carmen, de espaldas diluyéndose sobre un mar por el que sale el sol.

Descubriendo junto a Berta la imagen de la Agrupación en la nueva sede / Fotofilmax

Compromiso, entrega y amor

¿Y qué decía el mundo fallero? "Compromiso, entrega y amor por nuestras tradiciones", "figura fundamental de nuestra fiesta, referente de entrega, pasión y compromiso", "fallero de bandera, de los de admirar", "trabajador incansable y de eterna sonrisa. Sigue hacinedo Falla, organizando, bailando, disfrutando y sonriendo". "Mucho más que una voz comprometida, un motor incansable que dejó huella en cada iniciativa, en cada comisión y en cada palabra dicha con pasión por el mundo fallero". "El Marítimo no va a ser el mismo sin Julián Carabantes" escribió un saetero de las redes. Sus fallas no olvidan a los suyos y los recuerdan con premios. Pepe Chiral, José Ombuena... algo perpetuará, seguro, su memoria.

Precaución con las escaleras casaleras

Quizá también traiga consigo una reflexión. La de tener cuidado cuando se sube a una escalera para colgar, sea una senyera, sea las banderolas de la calle. Mil veces desplegadas, mil veces nunca pasa nada, hasta que el más intrascendente de los gestos, el "pásame una brida" desencadenó el dolor infinito.

Sus órganos seguirán vivos

Si alguien, en los próximos días, sale del quirófano con una energía e inventiva renovada, no le extrañe que haya recibido uno de los órganos de Julián Carabantes, que a eso también estaba apuntado.

Tanatorio el jueves

Ese es el motivo por el que las exequias se hayan retrasado. Julián Carabantes estará este jueves en el Tanatorio de Tarongers desde las 16 horas y a las 9.45 horas de la mañana del viernes se celebrará la misa previa a su incineración.