Octava noche de Preselecciones: decisiones de emergencia

Si: luego no pasó nada y la noche fue apacible. Incluso fresquita. Pero nadie duda que, en caso de haberse decidido continuar las Preselecciones en los Jardines del Palau, se habían suspendido porque la alerta meteorológica se habría confirmado y, lo que es peor, materializado el aguacero. Lo de las leyes y los Murphys. Así que, en estas cosas de la inestabilidad en los cielos, en los que pueden pasar cosas o no, se ha aprendido lo suficiente como para ser prudentes. Aunque una hora antes del inicio se levantaran las restricciones.

Pero las preselecciones no se trasladaron al siguiente fin de semana, sino que se buscó una doble solución de aliño. Fueron mañanas de mucha gestión, muchas prisas y mucho grupo de wasap para encontrar alternativa. A Algirós le tocó el gordo, porque el casal-nave de La Nova de Benicalap, en plena Ciudad del Artista Fallero ya conocido desde su inauguración como espacio muy polivalente permitió celebrarlo con bastante calidad, aunque con las lógicas apreturas de público.

Mucho más restringido fueron Benicalap y Campanar, que emitieron el acto en directo y limitaron el número de invitaciones por falla para acomodarse en el casal de Acacias-Picayo. Lo de acomodarse es una forma de hablar, porque el calor fue sofocante. Eso sí, la liturgia no se movió ni un ápice. Ni siquiera la lectura -la versión rápida es más que interesante-. El caso es que finalmente, se llevó a cabo. Es la preselección más atípica porque son dos sectores a la vez y que "cruzan" entre sí los jurado. Eso sí, el veredicto se ha de leer por separado: no es una elección de Agrupación, sino de Sector aunque, en el funcionamiento del día a día, una y otra funcionan en todo como un gran ente único, con una cohesión que no hay en ninguna otra zona de la ciudad.

Claudia Ausina, Carolina Torres y Noa Domínguez fueron recibidos con honores en cada espacio como hijas ilustres de los barrios (una por cada: Algirós, Campanar y Benicalap, respectivamente).

Y hoy, dos más

Hoy finaliza el segundo fin de semana con dos preselecciones y sin alertas: Canyamelar-Grau-Nazaret y Zaidía

Candidatas de Zaidía /