1,3 millones de clavellones preparados para la Batalla de Flores

Sobrevivió a la última tormenta y la ola de calor ha acabado por dejarlas preparadas para su recolección. La Batalla de Flores volverá a contar con munición suficiente para, en veinte minutos locos, convertir el paseo de la Alameda en un manto de colores y locura. Con todo, el cambio climático obligará a mirar al cielo constantemente con el paso de los años. Si la dana de octubre hubiese caído en el norte y no en el sur y en otro momento del año, posiblemente se habrían tenido que buscar soluciones de emergencia al otro lado del Atlántico. Lo normal es que pase lo que ha pasado: que el ciclo se completa y se llega bien, pero las cosas que dependen de los cielos, con las alteraciones que se manifiestan cada vez más, pone cualquier cultivo en riesgo. El propio responsable de plantar y recoger el clavellón, Miguel Galán, reconocía que hasta que no pasó la última alerta de lluvias de hace ocho días no respiró tranquilo. El caso es que todo ha llegado a buen puerto y el proceso de sembrar, regar y recoger, que se desarrolla desde marzo a julio, se ha completado.

Y eso que se intenta repartir el riesgo: hasta en cinco campos diferentes se ha plantado la flor, para disponer de alternativas por si la meteorología adversa es en un determinado lugar u otro.

Ballester, con el horticultor Miguel Galán / Ayto Vlc

Este lunes se ha producido la visita del concejal Santiago Ballester a los campos acompañado del horticultor. Momento para confirmar que, efectivamente, "la gente podrá disfrutar. Va a haber material suficiente para lanzar a las preseleccionadas, a las falleras mayores y sus cortes de honor, a Alicante y Castellón... y a aquellos colectivos que tienen la suerte de participar en las carrozas. Los cuales también irán municionados para devolver el acoso floral".

A partir del viernes se llevará a cabo la recogida de la flor con una brigada de sesenta personas que irá cortando manualmente las bolas de flor. ¿La cifra? No se cuenta una a una precisamente, pero la cifra facilitada es de 1,3 millones de flores.

Este lunes se va a llevar a cabo también el sorteo de los palcos mediante la lotería entre los inscritos hasta la jornada de domingo. "Tenemos 365 palcos para más de once mil personas inscritas" ha asegurado el edil, quien también ha avanzado que el palco presidencial, que el año pasado se reformó para recrear el antiguo pabellón de la Feria de Julio "se ha ampliado con los laterales para completar así la alegoría a uno de los elementos emblemáticos de la Fira a lo largo de su historia".