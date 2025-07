Programa de la Gran Fira de València del 22 al 24 de julio

¡Esto se acaba! La Gran Fira de València de 2025 es la más rápida en acabar desde hace diez años por la disposición del calendario. El 27 de julio, con la Batalla de Flores, se cerrará casi un mes en el que la actividad festiva de la ciudad se arracima bajo la misma marca, uniendo tanto actos ex profeso para la ocasión como los unidos en ese particular "bidón.

Con las Preselecciones ya finalizadas, todo queda pendiente de la gran fiesta del clavellón, pero durante los primeros días de la semana seguirá habiendo convocatorias por parte de las concejalías que intervienen en el programa.

Así, los actos más importantes de martes a jueves serán, por una parte, los últimos Conciertos de Viveros -quedan dos por celebrar- y los Tributos. Con la fiesta de Queen en el horizonte, que si no pone el "no hay billetes" en los Jardines del Palau es porque la asistencia es libre y gratuita. Y si hace dos semanas, el Tributo a Nino Bravo fue un éxito rotundo, ahora regresa el miércoles como parte nocturna del Correfira. Y no lo puede hacer en un lugar más apropiado: la calle de Nino Bravo, en Monteolivete, frente a la Ópera. El jueves será el tributo instrumental a Mecano por parte de la banda de Castellar-l'Oliveral.

Martes, 22 de julio

19 h. En los Jardines del Palau Norte, baile para mayores del Duo Brillantina.

19 h. En el Mesón de Morella, actuación del Coro de Antiguos Alumnos de Marni

19.30 h. Salida del autobús lanzadera para ver la puesta de sol en la Albufera (completo)

22 h. En los Jardines del Palau norte, festival de folclore valenciano

Miércoles, 23 de julio

19 h. Correfira en la calle Nino Bravo de Monteolivete. Javi Javichi Clown

19.30 h. Salida del autobús lanzadera para ver la puesta de sol en la Albufera (completo)

19 h. Correfira en la calle Nino Bravo de Monteolivete. Tributo a Nino Bravo.

22 h. En los Jardines del Palau norte, Gala de Magia

Jueves, 24 de julio

19.30 h. Correfira en el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral. Magia familiar con Kekokinza.

20 h. Conciertos de Viveros. Marta Santos.

21.30 h. Correfira en el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral. Tributo Eterno Mecano a cargo de la Unión Musical Santa Cecilia de Castellar-l'Oliveral

22 h. En los Jardines del Palau Norte, Tributo a Queen a cargo de Momo