Sorpresa en los jurados de las Falleras Mayores de València 2026

La presentación de candidaturas para ser jurado de falleras mayores de València de València pone en evidencia varias conclusiones, pero, sobre todo, una: hace cuatro años se introdujo el "tercio familiar": que un fallero o fallera de a pie pudiera también formar parte del grupo de calificadores y son, con gran diferencia, los más interesados en el proceso.

Esa participación se concibió forma de abrir a las bases la posibilidad de vivir la experiencia y, si fuera posible, ser más o menos testigos del proceso o incluso legitimarlo con su presencia. La participación de estas personas ha sido irregular -ha habido ejecutorias correctas y otras cuestionables-. En algún momento se había pensado incluso en eliminar esta parte, heredada de la anterior legislatura. Pero lo cierto es que, ahora mismo, este grupo es el que muestra más interés por participar y tomar decisiones.

Los "ilustres" se desentienden

Los datos son incuestionables: para la fallera mayor infantil se han presentado 11 falleros de a pie, mientras que los estamentos "ilustres" (miembros de Junta Central Fallera y presidentes de falla) saldan su presencia con dos y cuatro escasas candidaturas.

En el caso de la fallera mayor, un cargo más "lucidor", mejoran solo sensiblemente, pero los falleros de a pie vuelven a ser los dominantes: nuevamente con once candidatos, por seis miembros de la JCF y siete presidentes.

Cuatro miembros del jurado se elige por votación en la asamblea de presidentes. De estos cuatro componentes, serán elegidos como mínimo dos presidentes o presidentas de comisiones falleras de JCF. El resto de perfiles podrán ocupar cada cual como máximo una plaza en función del resultado de la votación:

Mínimo dos Presidentes/as de falla

Máximo un Presidente/a de Agrupación

Máximo un componente de Junta Central Fallera

Máximo un fallero/ fallera avalado por su comisión

Todos ellos se unirán a los tres componentes que designa el presidente de la Junta Central Fallera, para conformar los equipos de siete personas.

Eso, de momento, porque en el futuro Congreso Fallero se presenta, en el anteproyecto, que todo el proceso de elección de la fallera mayor quede redactado en el Reglamento Fallero -no como ahora, que se redacta, modifica si ha lugar y vota anualmente en la asamblea-.

En ese proyecto inicial, el concejal de fiestas es apartado de la confección del jurado, que elige exclusivamente la asamblea entre los propios presidentes "o personas en quien estos deleguen".

Presentación de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 (actualizado) /

Lo que más, antiguas preseleccionadas

¿Quienes forman parte de esta lista de falleros de a pie? Pues ahí es donde llama la atención que el estamento mayoritario -si estas listas se puden estratificar- son, sobre todo, mujeres que fueron, en su momento, preseleccionadas que no salieron de la corte de honor. Son los casos, por ejemplo, de Ana Pérez, Esther Tomás, Sheila Esteve o Leticia Sanmartín.

También las hay que fueron falleras mayores que o no se presentaron a la preselección o no la superaron (Inés Pastor, Inmaculada Navarrete, Patricia Sarrión o Delia Silla, ésta hermana de componente de corte de honor). Antiguas cortesanas solo hay una (Sonia Vara, en mayores, que también ha sido copresidenta de falla). Otras aparecen como jurados en otros concursos (Amparo Arnal, Gloria Arenas) y la presencia masculina es escasísima. Entre otros, el fotógrafo Jesús Montesinos o el ex presidente de falla y "masterchef" Toni Carceller para mayores e infantiles, respectivamente.

Entrevista en Levante EMV a Ana Perez Vicente como preseleccionada / RLV

Entrevista en Levante EMV a Esther Tomás como preseleccionada / RLV

La lista es provisional, una vez depuradas las incompatibilidades lógicas (pertenecer a la misma comisión que una preseleccionada), pero ahora hay un plazo hasta el 27 de julio de 2025 para presentar alegaciones, dentro de la habitual porosidad de donde empiezan las "relaciones de amistad" validables o invalidables.

La Asamblea de votación ya tiene fecha

La asamblea extraordinaria que elegirá los jurados tendrá lugar el 10 de septiembre, miércoles, con lo que la presentación de las candidatas a los jurados no llegará hasta el 11 o 12.

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Listado provisional de candidatos a jurado de 2ª y 3ª fase de la Elección de Fallera Mayor de València

CANDIDATURAS DE FALLEROS/AS

Ana Pérez Vicente

Esther Tomás Taroncher

Gloria Arenas Sáncho

Inés Pastor Guitart

Inmaculada Navarrete Lahuerta

Laura Franco Martínez

Sandra Llopis Barber

Sonia Vara Benlloch

Jesús Montesinos Miguel

Jose Ferrer Blanes

Sheila Esteve Santiago

MIEMBROS DE JUNTA CENTRAL FALLERA

Alejandro Bueno Llopis

Blanca Gamborino Pérez

Carolina Albiach Gascó

Juan Enrique Martínez Albuixech

Mª Amparo López Martínez

Víctor Torres Saz

PRESIDENTES/AS DE FALLA

Beatriz Pérez Faus

Xelo Salavert Ruiz

Jose Alfonso Benavent

Jose de la Guia Muñoz

José Luís Pérez Martín

Juan José Pons Boscá

Pablo Barberá Correa

Las candidatas a Fallera Mayor de València, en el Museo de la Seda /

Listado provisional de candidatos a jurado de 2ª y 3ª fase Elección de Fallera Mayor Infantil de Valencia 2026

CANDIDATURAS DE FALLEROS/AS

Amparo Soler Ferrer

Ana Sánchez Gutiérrez

Claudia Rodriguez Salazar

Cristina Martínez Fernández

Délia Silla Alcaraz

Leticia Santamartin Losa

Mª Desamparados Vicenta Arnal Moreno

Patricia Sarrión Martínez

Susana Serrano Navarro

Antonio José Carceller Valls

Vicente Vilar Martínez

MIEMBROS DE JUNTA CENTRAL FALLERA

Pedro Martínez Muñoz

Rosa Ferris García

PRESIDENTES/AS DE FALLA

Carolina García Gallego

Jose Davia Díaz

José Luís Sánchez Torres

Luís Aguilar Llavata