Una Batalla (de Flores) para "soltarse"

La Batalla de Flores es uno de los escasos momentos en los que falleras mayores y cortes de honor pueden salir del habitual envaramiento de los cargos que representan. En la fiesta de la Alameda, que pone el punto y final a la Gran Fira, hay una máxima: falleras mayores y cortes de honor con "pieza de caza mayor", y todas las que por ahí han pasado saben, o deben saber que son una de las carrozas sobre las que más lluvia de clavellones caen y que solo cabe una estrategia: dejarse ametrallar o responder al fuego, incluyendo el amigo, el de las familias que también las esperan para participar en el intercambio.

Berta Peiró, Lucía García y las cortes de honor, como todas sus antecesoras, compraron el discurso y lo hicieron, además, después de confirmarse las suyas como las dos mejores carrozas de la Batalla. Las mayores revalidaron el título y se llevaron el Barón de Cortes, mientras que las infantiles se llevaron el Primer Premio, el segundo en importancia, ambas de Vicente Julián García Pastor.

A partir de ahí, el previsible caos. En el caso de las mayores, además, con un añadido estructural: una de las ruedas se pinchó, con lo que el tramo final se hizo a base de bamboleos. Trece falleras ocupan mucho espacio y la carroza "Azteca" iba abarrotada hasta los topes. Pero no hay que alarmarse: todas acabaron el recorrido, a pesar de los bamboleos. Incluyendo la última de la fila, la más alejada, Carolina Rueda, que era quien sufría más la inercia de las arrancadas. Los asientos eran sillas individuales, mientras que las falleras mayores iban más destacadas, varios centímetros por encima. Ambas se pusieron sendos cinturones de seguridad, escondidos bajo el delantal. Poderoso contraste con, por ejemplo, la carroza de María Estela y la corte 2024, que al no llevar la indumentaria tradicional, podían desfilar con más facilidad. Lo mismo que las preseleccionadas, cuyas carroza son de tipo "grada".

Las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 se estrenan en la Batalla de Flores /

Algún traje con descosido que deberá recuperarse -para la ocasión llevan el "segundo traje", menos valioso que el primero- y alguna cara con secuelas de algún impacto directo fueron el balance de la particular Batalla de las representantes de la fiesta, que aún no han terminado la agenda oficial, a la espera de cerrarla en la procesión del Palmar del día 4. A partir de ahí, en principio, solo las dos falleras mayores tendrán algún compromiso.

Siguen siendo las "autoridades"

En septiembre llegará ya el último mes de ejercicio, que ya tendrán que compartir, de alguna forma, con las candidatas a sucederlas, aunque partiendo siempre con una cuestión de protocolo: la preseleccionada no es "nadie" mientras no se elija a la fallera mayor. No hay más autoridad representativa que ella. Es el ejemplo del viaje en barco, que comparten las trece mayores con las 73 aspirantes: las preseleccionadas simplemente hacen una "passejà". Pueden hacerse alguna foto conjunta y promocional. Pero el papel oficial, las recepciones, las siguen llevando las que llevan la banda en el pecho.