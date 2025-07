La "estrella" de Julián de manos de María Estela en la primera fiesta de las Fallas del Marítim

La Agrupación de Fallas del Marítimo organiza desde hace años el "homenaje a las Preseleccionadas". Una forma de dar visibilidad a aquellas que, perteneciendo a este colectivo, han superado la fase de julio -aquellas que corresponden, o pueden corresponder, a Malvarrosa-Cabanyal-Beteró, Canyamelar-Grau-Nazaret, Algirós o Camins al Grau. Son de esos actos que se van añadiendo al calendario, de la misma manera que hay Agrupaciones que incluso no esperan al veredicto y lo que organizan es el "homenaje a las Candidatas". En este caso es ya sobre hechos consumados, lo que supone, tal como dijo la mantenedora, María Estela Arlandis, estar "dins de la roda".

La fallera mayor de València de 2024 fue la encargada de dirigirse a ellas, de la misma forma que lo hicieron, presencialmente y por vídeo, las infantiles de la corte del pasado año pertenecientes al sector, Julia Daries y Marina Lacomba.

Pero el acto tenía un carácter muy especial: era el primero con carácter colectivo de la Agrupación que se hacía después del fallecimiento de su presidente, Julián Carabantes. Ese accidente mientras decoraba precisamente la sede del colectivo, que ha conmocionado a toda la sociedad fallera habida cuenta el carisma y la popularidad del que ha sido polifacético miembro de la fiesta.

María Estela protagonizó un momento extroardinariamente emotivo cuando, al subir al atril, se acercó al centro del escenario y dejó en el suelo una estrella luminiscente, con la que quiso recordar a quien fue amigo personal. Una estrella de la serie de "esteles" que presidieron su propio homenaje como fallera mayor de València organizado por su comisión. Conminando a la Agrupación a que se la queden. "Esta estrella se queda aquí. Con vosotras. Para que cada vez que dudéis, cada vez que os tiemble la voz, la miréis… y os acordéis de que hay personas que siempre creerán en vosotras" en alusión a Julián, que "adoraba este acto y ver brillar a estas mujeres que hoy tenéis los ojos llenos de ilusión".

Julián Carabantes y María Estela Arlandis, en el homenaje a ésta, el pasado mes de noviembre / Moisés Domínguez / s

"Uno de los viajes más bonitos y locos"

De hecho, Carabantes fue el inicio del discurso antes de dirigirse a las candidatas, a las de "la roda", conminándolas a creer en lo que están haciendo. "Respiráis profundo, ¿verdad? Como si todavía no os lo acabarais de creer del todo. Pues hacedlo. Creedlo. Porque estáis aquí. Porque alguien, o muchas personas, os han mirado y han dicho: “ella puede ser la Fallera Mayor de València.” Y puede que ese sueño os parezca lejano… Pero os digo algo, con la mano en el corazón: quizás, entre vosotras, está la Fallera Mayor de València 2026", a la vez que les daba la bienvenida a "uno de los viajes más bonitos, intensos y emocionantes… y si, también locos que vais a vivir en vuestra vida".

Aspecto general de la fiesta / Manuel de Zayas

Texto íntegro del discurso de María Estela Arlandis

Esta estrella…

Esta estrella no es solo luz. Es un abrazo.

Es una lágrima que cae con dulzura, un “gracias” sin palabras, una manera de decir “te sigo sintiendo aquí”.

Porque esta estrella brilla por alguien que hoy falta, pero que jamás dejará de estar. Está estrella presidía el escenario el día de mi homenaje, y hoy, mi homenaje es para ti: Julián Carabantes.

Julián era muchas cosas: presidente, organizador, voz incansable en el mundo fallero, referente del Marítimo.

Pero para mí, era más. Mucho más. Era un amigo de los de verdad.

De los que te abrazan sin hablar, de los que te miran y ya saben si necesitas un consejo… o un cotilleo.

Me conocía desde pequeña. Me vio crecer, me acompañó en mi camino como fallera, y celebró conmigo cada paso como si fuera suyo.

Era de esos hombres que no necesitan alzar la voz para que todos lo escuchen. De esos que lo dan todo por las Fallas, incluso sin pedir nada a cambio.

Julián adoraba este acto, adoraba a su agrupación, y adoraba ver brillar a estas mujeres que hoy tenéis los ojos llenos de ilusión.

Por eso, esta estrella se queda aquí. Con vosotras. Para que cada vez que dudéis, cada vez que os tiemble la voz, la miréis… y os acordéis de que hay personas que siempre creerán en vosotras.

Julián, no hay día que no te echemos de menos. No hay acto en el que no esperemos verte aparecer. Está estrella se queda aquí, con nosotros porque tú sigues con nosotros.

Y ahora sí… Candidatas de la Agrupación de Fallas del Marítimo a Falleras Mayores de València 2026… Ja està! Ja esteu dins de la roda!

Respiráis profundo, ¿verdad? Como si todavía no os lo acabarais de creer del todo. Pues hacedlo. Creedlo. Porque estáis aquí.

Porque alguien, o muchas personas, os han mirado y han dicho: “ella puede ser la Fallera Mayor de València.”

Y puede que ese sueño os parezca lejano…

Pero os digo algo, con la mano en el corazón: quizás, entre vosotras, está la Fallera Mayor de València 2026.

María Estela, durante su intervención / Manuel de Zayas

Bienvenidas a uno de los viajes más bonitos, intensos y emocionantes… y si, también locos que vais a vivir en vuestra vida.

Y todo eso es parte del encanto, os lo prometo.

Habrá noches en las que os acostaréis con el moño, otras en las que pensaréis “¿y si digo una barbaridad en la entrevista sin darme cuenta?”

O ese momento terrible en el que estás convencida de que la respuesta era la agrupación X, y luego descubres que era la Y… ¡Pero no pasa nada!

Porque detrás de eso, vendrá una gran anécdota, una risa compartida, una compañera que te mira y te dice “tranquila, a mí también me ha pasado”.

Yo, desde mi posición como Fallera Mayor de València 2024, os puedo decir que todo pasa muy rápido.

Las preseleccionadas de la Agrupación, diez adultas y nueve infantiles / Manuel de Zayas

Parece que fue ayer cuando yo estaba en vuestro lugar. Ilusionada. Nerviosa. Soñadora.

Y de repente, aquí estoy… mirando a estas mujeres maravillosas que sois, pensando en lo bonito que es ver cómo se renuevan los sueños en otras caras, en otras voces, en otros corazones.

Nadie os va a pedir que seáis perfectas.

Porque lo verdaderamente inolvidable no es la perfección… es la verdad. Y vosotras ya tenéis lo más importante: sois mujeres de fuego, de pasión, de tradición. Sois fallera a fallera. Y eso, queridas mías, no se aprende, se lleva en la sangre.

Aprended unas de otras. Cread complicidades. Reíd sin miedo.

Y sobre todo, vivid cada instante como si ya fuerais las elegidas. Porque en el fondo, lo sois.

A vosotros, Agrupación de Fallas del Marítimo,

No sabéis el cariño que os tengo.

Desde niña he sentido vuestra cercanía, vuestro afecto, y vuestra forma tan especial de abrir los brazos a quien viene con respeto, con humildad, y con amor por esta fiesta.

Cada vez que he compartido un acto con vosotros, me he sentido acogida, escuchada, valorada.

Como si llevara vuestro escudo bordado, aunque no esté en mi banda. Y eso es algo que no se olvida.

Sois una agrupación con un carácter inconfundible. con fuerza, con presencia, con historia… pero también con una humanidad desbordante.

Cuidáis a vuestras candidatas con mimo, con devoción, con esa mezcla perfecta de exigencia y cariño que solo quienes de verdad aman esta fiesta saben ofrecer.

Gracias por haberme permitido compartir tantos momentos con vosotros.

A las candidatas… la mejor de las suertes, vais a estar a la altura, estoy segura. A sus familias y comisiones… gracias por acompañarlas con tanto amor.

A la Agrupación… mi gratitud más sincera.

Y a ti, Julián… te prometo que seguiremos brillando por ti. Siempre. Muchas gracias a todos.