El Traje de la Solidaridad guiña a Paiporta en la Romeria del Palmar

La Romería del Cristo del Palmar ha servido a la corte de honor de la fallera mayor de València para completar su último guiño a los afectados por la dana en su propia indumentaria.

La visita al lago suponía regresar a uno de los escenarios más castigados por la tragedia. No en las casas ni las personas: el Palmar se salvó de la inundación. Pero sufrió por partida doble. Por una parte, el deterioro de las aguas, que recibieron todo tipo de aportes no deseados, escombros y suciedad. Y por otra parte, la consecuencia de la propia crisis, que llevó a pensar que la isla sí que estaba afectada, con el consiguiente efecto ahuyentador que tuvo en la principal fuente de recursos que tienen gran parte habitantes: la hostelería. Tanto es así, que Berta Peiró y el resto de falleras acudieron a hacer una visita y comer en uno de los restaurantes para hacer propaganda del mismo. Pusieron su imagen al servicio de un territorio que lo estaba pasando mal. Una mano amiga que después repetiría la Familia Real durante una de las visitas que hizo a la zona cero.

Visita de la fallera mayor 2025 y la corte a El Palmar /

Libertad para elegir traje: oficial o propio

Desde hace años, la corte de honor se confecciona un vestido para la "dansà a la Verge". Es un traje no oficial, que no paga la Junta Central Fallera, y sus autores no tienen, por ello, la condición de "proveedores oficiales". Sin embargo, sí que le da libertad a todas ellas a elegir. Como poder, podrían bailar con el "segundo traje", pero hace muchos años que es la oportunidad de hacer una creación que, además, sea más cómoda para el baile.

Una iniciativa especial

En dicha sesión ya dejaron claro cual había sido su declaración de intenciones: el Traje de la Solidaridad, un homenaje a los profesiones del mundo de la indumentaria que había sufrido los efectos de la dana. Para ello, la práctica totalidad de elementos fueron confeccionados por talleres y proveedores procedentes de zonas afectadas.

El acto del Palmar es un escenario en el que suelen recuperar este outfit. Pero en esta ocasión han multiplicado esa campaña.

Así, han presentado una nueva versión del traje, con justillo y camisa, que ha sido confeccionada por el taller de Domasset Atelier, una tienda formada por Ángel Martínez y Jorge Sanz, que habían decidido ser emprendedores apenas cinco meses antes de la riada. Pero el taller lo abrieron en Paiporta y apenas unas semanas después quedaba arrasada por el desborde del barranco del Poyo.

Ahora, ambos siguen trabajando desde su casa y confían en reabrir el negocio cara al público en los próximos meses.

"Claveles" de fondo borgoña

La corte ha decidido incorporarlos como muestra de buena voluntad y ambos han realizado un justillo con el tejido tejido “Claveles” en fondo borgoña de Compañía de la Seda, y una camisa de lino blanco confeccionada y bordada a mano.

Hay que recordar que el traje fue confeccionado por 1700, cuyo taller está en València ciudad -aunque su propietario, Jorge Fabuel, es originario de Castellar-. En cualquier caso, el indumentarista también ha estado informado de esta variante para la parte superior de su vestido.

Zona cero de las Fallas: La visita al casal de Camino de Alba /

La falda también es de Compañía Valenciana de la Seda, cuya sede está en Catarroja y Beniparrell y lleva por nombre "Resiliència", mientras que la peineta, de Peineta del Turia (Sedaví) es un dibujo cargado de mensajes sobre la propia trayectoria en la corte de las falleras de 2025. Así mismo, Paco Artola (Catarroja) les confeccionó tanto el aderezo como una caramba en forma de corazón con el nombre de localidades y pedanías afectadas.

El vestido se completa, como ya lo hizo en mayo, con manteletas de Hijas de Carmen Esteve (Algemesí) y cancán de Margarita Vercher (Algemesí).