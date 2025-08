La JCF convoca una nueva candidata a Fallera Mayor de València para cubrir una renuncia

La Junta Central Fallera ha activado el "plan suplentes" y ha procedido a cambiar la lista de candidatas a fallera mayor de València 2026 después de que una de las aspirantes haya presentado la renuncia a continuar en el proceso.

Se trata de un hecho absolutamente inusual, que pasa una vez de cada muchas, por el cual, tras la renuncia por motivos personales de una de las aspirantes, se revisa el acta de la preselección y se ofrece la plaza a aquella que figura como "primera suplente" y, en caso de no aplicarlo, a la "segunda suplente". Son aquellas candidatas, ordenadas por votos, que también gustaron al jurado y que se quedaron en puertas de salir elegidas, y que quedan en esta particular recámara. Sus nombres no se anuncian y tampoco deben conocerse -por considerarse innecesario para la propia candidata el saber que se quedó "a punto de salir"-.

Esto se ha producido después de que la candidata Cristina Herrero, de la Plaza de Luis Cano y preseleccionada en Benimàmet-Burjassot-Beniferri, haya comunicado al organismo fallero su renuncia.

María Navarro, como fallera mayor de Náquera-Lauri Volpi / MNP

De este modo, el puesto pasa a ser ocupado por María Navarro López, de 29 años, de la comisión de Náquera-Lauri Volpi.

Se da la curiosa circunstancia de que la nueva candidata participó en la Batalla de Flores, pero no por su condición de preseleccionada, sino porque, precisamente, su sector era uno de los que le tocaba por turno disponer de una carroza, razón por la que tomó parte pero con disfraz.

María tuvo que vivir el sinsabor de no salir elegida, aunque no por ello dejó de recordar a su gente: "No pudo ser, pero quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado desde el minuto cero y me ha hecho sentir tan querida y arropada. Llevo cada gesto y palabra conmigo siempre". Ahora, sin embargo, ha recibido una llamada inesperada que redimensiona completamente lo que va a ser su futuro inmediato.

Es absolutamente inusual que una candidata preseleccionada renuncie, aunque la Junta Central Fallera tiende a respetar sin entrar en más valoraciones, contando con que la renuncia ebería responder a motivos más que sobrados para ello. De hecho, siempre se prefiere que, si hay algún problema (laboral, de salud, familiar, personal o, directamente, entender que se ha equivocado...) se tome la decisión antes de empezar las pruebas.

¿Qué ha llevado a la fallera de Luis Cano a renunciar? Podría llamarse vértigo. Y viene a evidenciar que la perspectiva de ser corte de honor o fallera mayor no es cualquier cosa. En una carta a su propia comisión Cristina Herrero reconoce que "nada me hubiese gustado más que llevar nuestra falla a lo más alto del Roig Arena, pero hay momentos en la vida en los que una tiene que priorizarse a una misma. El proceso estaba pudiendo conmigo y es mejor apartarse y respirar que continuar ahogada".

La renuncia ha sido contestada por su propia comisión con un texto lleno de aprecio: "A veces la vida te pide parar y hay que escucharnos. Sabemos lo duro que ha sido para ti llegar a esta decisión. Tu comisión te quiere y está contigo", a la vez que le dan la enhorabuena a la nueva candidata y vecina.

Lo que es inaceptable es...

La renuncia puede llegar a producirse durante las pruebas, tal como sucedió en un caso el año pasado y hasta esto, si no hay más remedio, puede llegar a entenderse -siempre en función de las circusntancias-. Lo que no se acepta y se ve con muy malos ojos es tomar parte en el concurso hasta el final pero decirle al jurado expresamente que no cuenten con ella para el veredicto final. Algo que, aunque se diga que no se toma en cuenta, influye decisivamente, porque no hay jurado que vaya a elegir a alguien que no lo desea. Es decir, se espera de una candidata que llegue con las ideas claras y casi se prefiere la renuncia en ese momento que disfrutar de las pruebas, las convivencias y al acto de la final.

Un antecedente... muy esperanzador

Para María Navarro se abre ahora una nueva dimensión: tomará parte de las pruebas. Y el hecho de llegar a última hora no le quita ningún tipo de posibilidad.

Más aún. Si hubiera que echar mano del archivo habría que recordar un caso práctico como el de 2004 cuando Elena Gutiérrez fue llamada para formar parte de la lista de candidatas después de no haber salido elegida en el sector de Pla del Remei-Gran Vía, pero habiendo quedado como "primera suplente" o, dicho de otra forma, "tercera en la clasificación" -en aquel momento sólo salían dos por sector-. A vuelta del verano tomó parte en las pruebas y salió elegida en la corte de dicho año, en el que la fallera mayor fue, precisamente, la otra preseleccionada de su sector, Noelia Soria.