Llega el Castillo "que hay que ver una vez en la vida": lugar y hora

"Hay que verlo una vez en la vida. Es el espectáculo más importante del año en toda España". Así lo proclaman sus protagonistas, como los responsables de la Pirotecnia Vulcano. Y en la población de Altea lo fomentan y alientan, conscientes de que han acabado por consolidar un castillo de fuegos artificiales diferente, por cantidad, por calidad, por ubicación. Por magia, en definitiva. Y llega nuevamente a su cita: es el Castell de l'Olla. Es Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, pero su fama trasciende esos límites y es punto de encuentro para infinidad de personas, incluyendo turistas extranjeros que acuden ex profeso u organizan las vacaciones en la Costa Blanca contando con estar presente en el día y la hora convenida.

Lo que empezó siendo un homenaje a pirotécnico local Blas Aznar ha acabado de ser lo que es. Sin trampa ni cartón: es un castillo de fuegos artificiales. De la maxima potencia, pero en el que se pone también a prueba la inventiva de la pirotecnia responsable de la misma. Es un castillo largo, cerca de 20 minutos, con más de 1.500 kilos de explosivo, según las cifras oficiales.

Tendrá lugar este sábado, 9 de agosto -el más cercano al día de San Lorenzo, que es el 10 de agosto-, a las 23.59 horas.

Se escucha en Xàbia

Sirva como indicativo: se dispara en l'Olla de Altea, desde plataformas en el agua, cerca de la orilla del mar, pero el retumbe aún escucha en Xàbia, a más de 30 kilómetros de distancia. Decenas de miles de personas lo presencian desde los alrededores y desde picos lejanos o desde embarcaciones.

Los aficionados que buscan las ubicaciones más privilegiadas llegan con tiempo de antelación y hacen auténticas acampadas, tanto en altozanos como en la playa, fuera de los límites de seguridad. Los restaurantes y hoteles de la zona organizan cenas cocktail exclusivos para la ocasión. Ferrocarrils de la Generalitat organiza los trenes para amoldarlos al horario del disparo y reforzar así la accesibilidad.

Quienes quieran disfrutar del Castell en primera fila suelen llegar con varias horas de antelación para encontrar un buen sitio en la playa o en puntos elevados. Otra opción popular es contemplarlo desde un barco en la bahía, lo que ofrece una perspectiva diferente y muy especial.

Medio kilómetro de ancho

Tal y como asegura José Luis Giménez, gerente de Vulcano, "es nuestro castillo más importante. Para nuestra empresa y para cualquiera. No hay un disparo igual, no hay mayor complejidad. Es el disparo top a nivel nacional.

Prometen "un ritmo alto, porque hay que rellenar mucho espacio. La apertura de fuego puede llegar al medio kilómetro y muchas alturas, con todo tipo de calibres. En altura podremos llegar a 300 metros".

La "senyera 360º" de las pasadas Fallas / Germán Caballero

Clásicos en Fallas

Vulcano es una empresa sobradamente conocida. Forma parte de las grandes del Siglo XXI, las que han cogido el relevo a las firmas tradicionales que engrandecieron la pirotecnia las generaciones anteriores. En València forman parte del ciclo de grandes disparos -el último, en la Gran Fira, los “Diálogos con el entorno”- y en las "mascletaes" han hecho una marca propia con las figuras de humo (en las pasadas Fallas, la "senyera 360º).

Después de la "mascletà Guiness" de Mediterráneo

El castillo llega después de otro hito pirotécnico: el disparo de la "mascletà Guiness", que ha llevado a cabo la Pirotecnia del Mediterráneo en la población de Aldaia. Lo que, junto con los disparos creativos organizados en fiestas de València -Fallas y Gran Fira- están haciendo reverdecer el mundo de los fuegos artificiales.