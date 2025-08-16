Hito histórico de Pirotecnia Valenciana en San Sebastián

Pirotecnia Valenciana ha sumado uno de los grandes éxitos de su historia al conseguir no ya la Concha de Oro del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián, sino hacerlo por tercera vez consecutiva, algo que, en sesenta ediciones, no había conseguido ninguna empresa dedicada al mundo de la pólvora.

La familia Crespo enlaza, de esta manera, la victoria en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y, en esta ocasión, no hace más que confirmar las sensaciones tras el disparo, que era el que cerraba el círculo.

El espectacular trofeo / PV

Y el segundo premio, Peñarroja

El jurado ha alabado la composición sonora y el apoteosis del disparo, dándole sin discusión el primer premio. En segunda posición, y con el premio añadido del Jurado Joven, ha quedado la Pirotecnia Peñarroja de la Vall d'Uixó.

En el concurso han tomado parte también Caballer FX, Zaragozana, IP Innovative (de Alemania, tercer premio), Lieto y los italianos de Parente, aquellos napolitanos que, en las Fallas de primeros de siglo, dispararon "mascletaes" especiales en el Paseo Marítimo de València.

A lo largo de la historia, las empresas valencianas que han conseguido el primer premio en el concurso del Aste Nagusia han sido, básicamente, de lo mejor de la historia pirotécnica valenciana: Caballer y Vicente Caballer, Brunchú, Antonio Caballer y Miguel Zamorano, Arnal y Garuda, Gori, Ricardo Caballer, Turís, Pirofantasía, Caballer FX, Europla y Hermanos Caballer. Pero nunca, hasta ahora, ninguna empresa de ningún país habría logrado el triplete de conchas de oro.