CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
Heredera de una leyenda del valencianismo fallero
Daniela Roig Añón
Joaquín Costa-Conde Altea
20 años
El Añón del segundo apellido de Daniela, que aspira al mismo lugar de honor que su madre hace 30 años, remite a su bisabuelo, un polifacético hombre de la cultura fallera, al que la ciudad honró con una plaza.
«Sé que es un apellido histórico y que llevarlo también es una responsabilidad». Y tanto, porque ser Añón y ser de Joaquín Costa-Conde Altea significa que Daniela pertenece a la familia de Vicente Añón Marco, patriarca del valencianismo. Impresor, artista, músico, escritor, fallero y mil cosas más. Creador de publicaciones, como los 101 Hijos Ilustres, de las barajas falleras, de las aucas «y de las hojas con el himno en valenciano que llevaba a los actos falleros para que la gente lo cantara. Cada vez que pienso que me sé la historia de mi bisabuelo, aparecen más detalles». Eso y mucho más: «Mi tía Amparo fundó el grupo de baile de la falla. Tanto ella como mi otra tía, Pepita -las entrañables «Hijas de Vicente Añón- me llevaban a todas partes».
Sesenta primos
Daniela Roig Añón es generación heredera como lo fue su madre, Merche Añón Roig (una inversión de apellidos casual), de la que ha heredado facciones y pelo rizado y que fue corte de honor hace ahora 30 años, la última de la comisión en el salón de la fama. De una familia peculiar: «mi madre son ocho hermanos: siete chicas y un chico y si sumamos la generación anterior... cuando nos juntamos podemos ser fácilmente sesenta o setenta personas entre tíos y primos».
También ha querido la casualidad que dos hijas de aquellas falleras de 1995, ella misma y Laura Llobell López (hija de Laura Lopez Albero) hayan sido falleras mayores y hayan superado la preselección. «Hemos estado yendo a los actos de una y otra no solo nosotras dos, sino toda la familia de 1995. Y lógicamente, a las Preselecciones de una y de otra».
Del viaje en barco al cumpleaños
Daniela es joven: 20 años. Hará 21 en plenas pruebas, recién regresada del viaje en barco de todas las candidatas. «Tenía la idea de ser fallera mayor más tarde, cuando acabara la carrera, con los deberes hechos. Pero al final también he pensado en mi abuela, que aún está muy bien y nunca sabes cuantos años más va a estar así de estupenda. Así, este año ha podido verme con toda la energía».
La elección... en el puesto de trabajo
Estudia el doble grado de ADE y Derecho a la espera de decantarse y mientras, también trabaja en la tienda del Valencia Basket. «Se vende mucho y bien. Este año, por ejemplo, la primera camiseta, la de despedida de la Fonteta. Y la retro blanca. También la moda... no te puedes imaginar. El seguidor es muy, muy fan y lo tiene todo». Y después tanto trabajar en la Fonteta... los sueños falleros se van de la Fonteta al Roig Arena. Un secreto: el día antes de que Santiago Ballester y su directiva acudieran a conocer el recinto, ella ya había estado para conocer el megastore taronja.
