Fallera comprometida con su presente de agente de igualdad

«Las mujeres de mi vida me han inculcado grandes cosas. Trabajo para que sigan teniendo el papel y la visibilidad que se merecen». Y Carmen Martínez ha hecho de ello una profesión: es Agente de Igualdad. «Trabajo asesorando a empresas, ayuntamientos, fundaciones... en materia de igualdad y políticas inclusivas». O sea, «hacer cumplir las normativas actuales». Un oficio 5.0. «Muy desconocido. De hecho, este año, por fin, aparece como estudio reglado» y sustanciado tras haber hecho el grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública.

Perfil de LinkedIn de Carmen Martínez Castillo / RLV

Y no se queda ahí, porque también ha hecho voluntariado en Cruz Roja dentro del Área de la Mujer y colectivos en exclusión social. Así lo refleja en un perfil convencido de lo que hace. Igualdad para el día a día y para las Fallas. «No solo somos una cara bonita, sino muchos valores, con todo lo que aportamos».

Una noche muy larga en Massanassa

Su vida se ha movido entre dos partes del mapa. Massanassa «porque es donde fueron a vivir mis padres». Massanassa significa dana. «Sí. No vivimos en planta baja, pero el rellano estaba en muy malas condiciones y hemos acabado por volver a la Malva-rosa. Podemos decir que tenemos suerte de tener una segunda residencia. Lo recuerdo como una noche muy larga y recuerdo muchas imágenes. Perdimos un coche, el de mi hermana, pero con todo lo que ha pasado tengo que relativizarlo... durante un tiempo teletrabajé, asimilamos lo que pasó y tiramos hacia adelante. Ser fallera mayor me ha servido para agarrarme a una ilusión. Mira: dos días antes había hecho la exposición de trajes y dos días después, todo eso». Su propia comisión fue una de las que abrió puertas para recoger productos de ayuda inmediata.

Carmen, en la "encesa" de su iluminación, acompañado de Berta y la corte / Falla Río Tajo

Carmen y el presidente, Rubén Moreno, en la presentacion de bocetos de la Agrupación / Falla Río Tajo

Carmen Martinez, en el momento de salir preseleccionada / Fotofilmax

Y lo de la Malva es por parte materna. «De allí eran mis abuelos y por eso tenemos casa. Mi abuela es quien me llevó a la falla de muy, muy niña y la que me ha inculcado la fiesta. La recuerdo como alguien que conocía a todo el mundo: mi imagen es ir con ella a comprar y parar en cada esquina». Los abuelos ya no están, pero sí la falla, donde este año ha ejercido «porque me tocaba. En mi comisión va por antigüedad y me presenté porque la vida me lo permitía en ese momento para serlo como hay que serlo: al cien por cien».

La historia de un cuento

No es el único revés de su vida: «tenía diez años cuando mi papá faltó. Por eso no pude ser fallera mayor infantil y eso es lo que me ha hecho cogerlo ahora con más ilusión». Lo recuerda cada día en la piel. Es un libro. «Mi hermana, que es maestra, hizo un cuento sobre cómo tratar el duelo en los niños y las niñas pequeñas. Lo tenemos los dos».

Se llama ‘El papá de Carmen’.

El libro dedicado al padre de Carmen Martínez / RLV