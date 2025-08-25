Un espolín "Fallera Mayor de València" en los World Games de Gimnasia

Las Fallas han vuelto a tener presencia en un acontecimiento deportivo internacional. En este caso, en los Juegos Mundiales celebrados en la ciudad de Chengdu, de la República Popular China.

Se trata de un evento multideportivo en el que toman parte especialidades que no forman parte del programa olímpico, aunque sí que dispongan de federaciones deportivas que en otras disciplinas sí que tienen presencia en los JJOO. Es el caso que nos ocupa, puesto que se produjo durante la competición de Gimnasia Aeróbica, una de las que están bajo el paraguas de la Federación Española de Gimnasia, pero no es deporte olímpico. Otras especialidades como el squash, balonmano playa, hockey en línea, sokatira, kayak polo, orientación o motonáutica forman parte de esta propuesta deportiva, celebrada durante el mes de agosto y del que España regresó con 23 medallas.

No fue el caso del grupo de Gimnasia Aeróbica, que se quedó fuera de la final con la quinta plaza en la calificación, penalizados por la dificultad, que les privó de las 21 centésimas necesarias para superar a Rumanía, a la que habían superado en impresión artística y ejecución.

El equipo mixto, durante la actuación en China / RFEG

El equipo durante una de las acrobacias / RFEG

El equipo estaba formado por Nacho Viguer, Sonia Vidal, Carles Guillem, Raul Toro y Miquel Mañé, pertenecientes a dos clubes: el Abetmar de Burjassot y el Calafell. El ejercicio fue ejecutado con una coreografía en la que se incluían piezas muy reconocibles: pasodobles y el pasacalle de "Las Leandras".

Y para la ocasión, los deportistas lucieron un maillot que, a ojo de conocedor, les tenía que sonar: es el centro floral del espolín "Fallera mayor de València". Y no solo eso, sino con nombre y apellidos: con la misma combinación de colores y sobre el mismo color de fondo Azul Atlantis que escogió Marina Civera, poseedora de dicho espolín desde 2019.

Detalle del Espolín Fallera Mayor de València 2019 / Vives i Marí

Idea de un gimnasta valenciano

No es una casualidad de un dibujo bonito que alguien de la Federación encontró buceando por internet. Es iniciativa de uno de los gimnastas valencianos, Nacho Viguer. "el maillot lo decidimos inspirándonos en trajes de indumentaria valenciana porque llevamos una música tradicional española de pasodoble. El diseño del maillot lo busqué yo personalmente". Y no a la virulé: "si: era consciente que era el espolín de la fallera mayor de Valencia, por eso me pareció un detalle muy bonito usarlo para nuestro maillot de grupo".

Nacho Viguer muestra el maillot en primer plano / NV

No se puede tejer

No se trata de una reproducción en tejido. Ni siquiera en bordado. Ya se sabe que el cartonaje no se comercializa: ninguna fallera puede tejerse esa tela, pero el uso de dibujos de espolín para prendas de vestir, programas de mano o similar está a la orden del día. Aquí se trata de la reproducción de una, en este caso, "obra de arte", como si hubiesen estampado un cuadro: "Es una serigrafía" -además, a tamaño bastante mayor que el centro normal del cartonaje, puesto que ocupaba casi toda la espalda de los chicos-. La estampación se hace sobre el maillot de licra "y lo hemos rematado con glitter plateado y el de Sonia está decorado con brillantes y perlas". La propia Marina Civera

El diseño no se estrenó en los World Games, pero es donde ha tenido esa publicidad. "Llevamos usándolo toda la temporada, desde el mes de marzo".