Una cara conocida del Teatre Faller de la mano del Fray J. de toda la vida

A María Navarro la autoproclaman «la Leonardo di Caprio del Teatre Faller» y ella da el dato irrefutable: «desde que subí a juveniles he tenido once nominaciones y aún no he logrado un «saragüell». Si, en infantiles he tenido dos, pero lo que es en mayores... yo no desfallezco. Además, al final, esto es staff. Yo hago teatro, que me gusta; gano premios importantes con el grupo... y me hace feliz». Tanto, como que lleva en los escenarios de Fray J. Teatre «desde los siete años» y ha hecho sus cursos, sus castings y sus pinitos en el mundo de la actuación y la publicidad.

María, en una de sus recientes interpretaciones en Fray J. Teatre / MN

Eso lo compagina con un movimiento profesional: se perdió la enóloga y se ganó la profesora. «Soy Ingeniera Agrónoma, con máster en Economía Agraria, pero luego pasé por el de Educación y me fui a la enseñanza: soy profesora en un colegio de Formación Profesional de Catarroja. Allí doy toda la rama de ciencias: Biología, Física y Química, Matemáticas, Informática...».

María, en el último concurso de declamación / Fotofilmax

María desfila ya preseleccionada / Fotofilmax

Experiencia y anécdota en Madrid

A raíz de una particular historia, propia de un guión de comedia: «Me formé en la Escuela del Actor y me fui a Madrid a hacer cursos y castings. Estando allí yo quería trabajar y eché el currículum en una academia de refuerzo, ofreciéndome para dar clases. Pero... me equivoqué: mandé el portfolio de actriz a una academia y el currículum normal al casting. En la Academia me dijeron: «si: muy mona, pero vente aquí porque aquí no me estás dando ninguna información sobre tí». Me hicieron la entrevista, ahí sí que me conocieron... y me cogieron. Por la entrevista, ¿eh?. Estuve allí durante el último año de carrera junto al máster de Economía Agraria y vi que me gusta más. Y ahí estoy».

Fray J. "mi todo"

En lo que no se equivocó es en la advocación fallera. «Fray J. es la falla de toda la vida de mi familia, de donde yo siento que estoy en mi casa. Es mi barrio, es mi todo. Mis amigas de toda la vida».

Un regreso emotivo

«Si hay algo de lo que me siento especialmente feliz es que, siendo fallera mayor, ha vuelto mi tía, que fue fallera mayor hace casi 60 años y se borraron porque mi primo falleció en un accidente de tráfico. Se les hacía muy duro y se salieron. Y ahora, por ser yo fallera mayor, he conseguido que vuelvan al sitio que es su casa».

Y eso que a ella misma le ha costado: «me quedé con la espinita de no ser infantil y ya dije que de mayor, sí o sí, pero no ha sido fácil: en mi comisión se hace por sorteo, pero si no sales en cinco años, automáticamente te nombran. El año de la pandemia se decidió de repetir el quinto año era, sí o sí, 2025. pero ha sido súper atípico porque, por ejemplo, este año, 2026, ¡se han presentado once!». Ahora se presentan 73, pero no será a sorteo. Y ahí María presentará su particular portfolio.

