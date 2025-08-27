La emotiva historia de una falla de València con el Duo Dinámico

Si hay una comisión de falla que ha sentido, recordado y homenajeado a Manuel de la Calva es la del Barrio de San Isidro, que tiene una excepcional historia con el Duo Dinámico.

Para ello hay que remontarse a hace 18 años. El Barrio de San Isidro se está asomando a lo más alto de la fiesta y ya el año anterior habían sido los grandes protagonistas de la Exposición del Ninot con la célebre escena de las monjas y el consolador, censurada aún por entonces por la Junta Central Fallera -en la visita oficial, ocultándola- y por cierto ideario popular, que lo consideraba excesivamente atrevido.

Al año siguiente, ya en 2007, la comisión doblaba la apuesta y se presentaba por primera vez en la Sección Primera A. Toni Fornes volvía a ser el artista y el proyecto era extraordinariamente audaz y mediático. Está en la presidencia Vicente Alventosa, experto en canciones "de toda la vida" -es, en gran medida, el sucesor natural de Enrique Ginés en las ondas-. Y se idea un proyecto dedicado al Duo Dinámico. La comisión trabaja con entusiasmo en el proyecto, que se convierte en un ejercicio temático todo el año. Y lo que es más importante: los cantantes le dan todo su apoyo.

El destino será infinitamente cruel, pero no por ello ha dejado de imprimir una huella inmortal en la historia de la comisión. Eso será al final. Ambos acudieron a la presentación del proyecto, y se ofrecieron para rifar una de sus primeras guitarras, la que emplearon para componer "Quisiera ser", con la que interpretaron la canción en la presentación del proyecto. Vieron el estado del trabajo en la nave de Toni Fornes. Las cabezas las había modelado Miguel Santaeulalia. La infantil la hará Javier Igualada bajo el lema "Quince Años Tiene mi Amor".

Un derroche de ingenio

La falla consigue el décimo cuarto premio de falla a pesar de que es un auténtico derroche de ingenio. A partir de canciones del Duo Dinámico se elaboran las escenas, incluyendo la de la Exposición, "Resistiré", que hace referencia al presidente de la JCF, Félix Crespo, y su directiva, asediados por la oposición. No falta ni una escena relacionada con las monjas del año anterior. La figura de la Exposición es retirada por la comisión el 15 de marzo con todos ellos vestidos a usanza, incluyendo el chaleco rojo, con el que ambos serán caracterizados como remate de la falla. Hubo una exposición en el casal y un photocall.

Quien iba a decir que el remate a la gran fiesta no pudo realizarse con todo preparado: un concierto gratuito el 16 de marzo.

En la comisión recuerdan que "estaba todo preparado, un enorme trailer llegó desde Madrid para montar el gran escenario, centenares de sillas, llegaron todos sus músicos, la Policia Local de Valencia a través de su retén de Patraix, estuvo totalmente volcada con nosotros para ayudarnos en la organización, habilitando el parking del cementerio para el público asistente y autobuses que venían de otras ciudades...".

Pero justamente ese día, Manuel de la Calva se sentía mal, acudía al hospital y se le diagnosticaba un cáncer. "Es el segundo y último concierto que tuvieron que cancelar en toda su trayectoria".

Ramón Arcusa se quedó hasta el 19 de marzo y participó en la Ofrenda. Solo al acabar la "cremà" se marchó directamente a Madrid a visitar a su amigo del alma. No se separó de él hasta que le dieron el alta.

Casi veinte años extra ha disfrutado Manuel de la Calva. Y no olvidaba aquel concierto que no pudo hacer. No hace tanto tiempo atrás, en un programa, le reconocía a Vicente Alventosa que “hace unos 12 años te fallé, con todo el trabajo que hiciste junto a tu Falla por nosotros, y no se pudo hacer el concierto, fue cuando enfermé de cáncer y tuve que aferrarme a mi propia canción: Resistiré”. Ese Resistiré que también se convertiría en el himno anti-covid.

"Siempre serás parte de nuestra historia"

Más aún: el Dúo Dinámico siempre reflejó hasta el último de sus multitudinarios conciertos la fotografía de su Falla en la pantalla de los escenarios. Es por todo ello que la relación y, sobre todo, el buen recuerdo, queda indisolublemente asociado entre artistas y comisión de falla. "Siempre formarás parte de la historia de la falla San Isidro. Te vamos a echar mucho de menos, Manolo" han escrito en sus redes sociales. Una inmortalidad más.