Una abogada para defender la ilustre añada infantil de 2011

La corte infantil de 2001 batió todos los récords de retorno: cuando se hicieron mayores, tres de ellas fueron falleras mayores de València (Begoña Jiménez, Carmen Sancho y Rocío Gil) y tres más (Carmela Borrás, Marta Sobrino y Sandra Molins) estuvieron en la corte de honor de diferentes años.

Las de una década después, la añada de 2011, está «en proceso»: ya tienen una fallera mayor (María Estela Arlandis) y una cortesana (María San Miguel). Aviso para histéricos del «siempre salen las infantiles»: el año pasado, otras dos estuvieron en la Fonteta, pero no salieron. Ahora, Inés Plaza llega al Roig Arena tratando de romper el empate para bien. Y hay más esperando: «este año, Sara Sancho es fallera mayor en su comisión».

María Estela (2024), María San Miguel (2025) e Inés Plaza / Fernando Bustamante

Fallera mayor en el 50 y en el 75A

Quedémonos con Inés, que gusta de cifras redondas. «Fui fallera mayor infantil en el 50 aniversario de mi comisión. Y de mayor quería repetir, claro, pero sin un año en concreto porque estaba estudiando... tenía todas las perspectivas, pero sin una fecha especial marcada. Pero llegó el 25, no había fallera mayor, el año sonaba bien, no había ningún motivo para no ser y en casa me dijeron que por qué no. Y dijimos que adelante». Y saca su propia conclusión: «al final lo ves con perspectiva: tenía a los cuatro abuelos, lo han vivido y en abril perdí a mi abuelo materno. El destino es así y ahora, que los cuatro hayan podido disfrutar mis fallas de fallera mayor, es un regalo».

Inés Plaza, en la Ofrenda / Falla Barraca-Columbretes

Preseleccionada con el 12, en el último fin de semana de junio. / Fotofilmax

Nieta de "Rafelín el Practicant"

Un abuelo que era todo un personaje en el Cabanyal: «Claro, Rafelín el Practicant». El que iba por las casas con la moto para pinchar a la gente». Tiempos de jeringa de cristal desinfectada en un cazo de agua hirviendo. «Mi madre y mis tías son «las hijas de Rafelín» y yo, la nieta». Fue la generación previa la que entró en el mundo de las fallas. «Mi abuela materna es de Benigànim y llegó aquí para estudiar en el que era internado de la Malvarrosa. Luego se casó con mi abuelo y se asentaron en el barrio. Veía Barraca-Espadán debajo de casa y fueron sus hijas las que ya se apuntaron».

Palco día 14: reunión con las falleras mayores infantiles de la historia /

Con máster de abogacía

¿Y ella, Inés? Hace catorce años, en el Extra de Fallas, apuntaba inquietudes periodísticas, pero ha virado hacia la toga. «Estoy estudiando el Máster de Abogacía en el Universitat de València. Este año lo he acompañado de las extracurriculares en un despacho de abogados». ¿Para ser abogada de mayor? «Mi intención es el ejercicio. En el despacho estoy en procesal. Me gusta litigar, el ejercicio. Pero también tengo en perspectiva el doctorado. Quiero dedicarme a la investigación, que es un campo muy interesante: desarrollo de teorías, d etesis, evolución del propio Derecho en función a la rama...».

Está totalmente institucionalizada. Su discurso es rápido y fluido. «Cómo adaptar y mejorar el derecho a la sociedad. Es una ciencia social flexible...». Y a la pregunta, la respuesta es no: «no he participado en ligas de debate. He seguido alguna, pero no he llegado a eso». En lo fallero, pureza demostrada: «mi primera ofrenda fue con mes y medio». En un mes, quizá, más.