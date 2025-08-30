Nueva apuesta en una comisión que sí que cree en la Falla

Andres Piles-Salvador Tuset es uno de esos casos de fallas que son, de alguna forma, dignas de reconocer por su reconocida apuesta por la falla. Es verdad que tienen un censo importante, que justifica la inversión. Pero es una dinámica que no siempre sucede.

Mapa en la mano, es una de las últimas fallas que se plantan en dirección a Burjassot. Para verla hay que entrar en el desvío a la derecha de la Ciudad del Artista Fallero y, pocos metros después, ya te saludan las dos fallas mirando a la derecha.

Acaba de cumplir 40 años de existencia (plantó por primera vez en 1985) y, tras muchas décadas moviéndose en la segunda mitad del escalafón, su crecimiento exponencial ha llegado a partir de la pasada década. Primero, con la falla infantil; después, con la grande, que se ha abonado a la Segunda. Tras varios años en Segunda B, el pasado ejercicio dio el salto a Segunda A y lograron el mayor éxito de su historia, con el primer premio. Todo ello de la mano de Oscar Dols.

El último gran éxito de Oscar Dols, el año pasado / Falla A. Piles

Ahora, el responsable de Imagina Creative afronta nuevos retos y había que buscar alternativa. Finalmente, la comisión de Benicalap ha confiado su destino a Rafael Ibáñez, un taller más que conocido en las alturas. Sus mejores resultados son dos cuartos premios en Primera A, en Císcar-Burriana, y una victoria en Segunda B, en Alameda-Avenida de Francia.

En esta ocasión, el compromiso será doble, porque también hará la falla infantil, una modalidad en la que Andrés Piles también ha sido muy referencial, contando con Sergio Alcañiz y Gregorio Acebedo en los últimos años.

La despedida a este último, nada más acabar Fallas, fue muy especial: "nos has regalado auténticas obras de arte y gracias a tu talento y dedicación hemos vivido momentos increíbles. Tu legado continúa vivo en cada rincón de nuestra historia".

(Im) Perfectes, la fantástica falla infantil de 2024 de Gregorio Acebedo / Moisés Domínguez

Las diez últimas fallas grandes de Andrés Piles

AÑO/SECCIÓN/PR.FALLA/PR.INGENIO/ARTISTA

2015 3ªA 12 - José Miguel Ballester

2016 5ªA 9 - Álvaro Guija

2017 4ªB 3 3 Joaquín Esteve

2018 4ªA 5 - Joaquín Esteve

2019 2ªB 10 - Erik Martínez

2021 2ªB 6 - Mario Cardells

2022 2ªB 6 - Mario Cardells

2023 2ªB 6 - Oscar Dols (Imagine Creative)

2024 2ªB 4 - Oscar Dols (Imagine Creative)

2025 2ªA 1 - Oscar Dols (Imagine Creative)

Las diez últimas fallas infantiles de Andrés Piles

AÑO/SECCIÓN/PR.FALLA/PR.INGENIO/ARTISTA

2015 5ª 7 - Álvaro Guija

2016 6ª - - Álvaro Guija

2017 2ª 6 - Gregorio Acebedo

2018 2ª 3 3 Xavier Gámez

2019 2ª 7 - Sergio Alcañiz

2021 2ª 15 - Sergio Alcañiz Valiente

2022 2ª 8 3 Gregorio Acebedo

2023 2ª 1 1 Gregorio Acebedo

2024 2ª 7 2 Gregorio Acebedo

2025 2ª 9 - Gregorio Acebedo