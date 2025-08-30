Una rusoparlante del año 99 para la falla 99

Irlanda, Italia, Polonia, Suecia... el mapa de Europa está lleno de chinchetas de los estudios que realizan las candidatas a fallera mayor de València. Sin embargo, Aída aporta un nuevo lugar y una duración «extra-large»: «estudié dos años en València y dos en Moscú. Luego con el máster me especialicé en Logística. Hago estudios de mercado, planes estratégicos, asesoramiento... soy técnico de Proyectos de Innovación en la Fundación València Port del departamento de Inteligencia de Mercados». Y con trabajo de sobra, visto lo pujante que es el puerto. «Trabajo en el Edificio 3 de la Autoridad Portuaria y también en el de Ingenieros, que está al lado, delante mismo de Transmediterránea».

Es decir, un trabajo con vistas al mar. Mejor imposible. ¿Cómo va con el ruso? «Ahora estoy estudiando más para sacarme el B1. Al ser una doble titulación me obligaban un nivel mínimo. Parece más difícil porque el alfabeto es cirílico, pero luego hay palabras que son latinas. Cuando aprendes a leer, las cosas cambian».

Aida, en sus tiempos en Moscú / AMA

¿Cómo se llega hasta ese despacho con vistas al mar? «Me iba a especializar en embajadas, pero vino el covid y la guerra, me tuve que volver de Rusia y en el máster mi director Vicente Pallardó me recomendó la Logística. Hay una cátedra con la Fundación y llevo allí tres años, muy contenta». El buque navega «y me encanta lo que hago en el día a día. Me siento muy bien profesionalmente y muy agradecida. Quizá no era mi idea al principio, pero he encontrado una vocación».

Y le da una cierta independencia económica para haber sido fallera mayor. Es de la falla 99, el mismo año en que nació. «Porque es la falla de toda la vida de mis primos. Yo nací en el 99 y pasé mi primera ofrenda con el segundo año de fallera mayor de mi prima. La tradición en casa era de ellos y de la abuelita Lola porque eran del barrio. Mi padre es de Algímia de Alfara y mi madre sí que era de almirante Cadarso de niña».

Ha compartido con su padre el año de fallera mayor / AMA

En el momento de escuchar su nombre en la preselección / Fotofilmax

FMI con 7 años

Y al poco tiempo, fallera mayor infantil: en 2007. «Tenía siete añitos. Me encantaba vestirme y embarcaron a mis padres. No me arrepiento para nada serlo a esa edad. Me acuerdo de mi fallera mayor Patricia, del día de la presentación, de actos... y aún conservo amigas del sector».

Y este año le tocó ser fallera mayor adulta, a una edad más típica: 24 para 25... «Tenemos la habitual lista de a quien le toca cada año y yo quería serlo al acabar los estudios, tener algo de independencia económica... y señalé el 2025. Y encima, mi padre se ha presentado a presidente y aún más contenta de compartirla con quien iba a ser mi infantil Julia, que también ha sido preseleccionada».

Virtuosa de la flauta travesera

Alba es una caja de sorpresas: aún le queda otra. Es una virtuosa de la flauta travesera. «Llevo muchos años. He sido muchos años primera flauta. Tengo el grado profesional y pertenezco a la Unión Musical de mi pueblo, hemos ganado muchas veces el Provincial y el Autonómico. Este año van al Certamen Internacional, pero no he podido. Me encanta, pero tenía que decidir entre música y carrera y no quería lo primero como una obligación. Además, mi bisabuelo fue fundador y sé que es un orgullo para mi abuelo». Algímia de Alfara siempre en el pensamiento. «Tenemos casa y pasamos el verano».