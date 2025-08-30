En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra

Belén está viviendo el camino a la corte o fallera mayor de València «con muchas ganas de disfrutarlo y, literalmente, será lo que Dios quiera. Si es, porque tenía que ser y si no, también». Pero no es una frase hecha. Habla desde la convicción que le marca «mi fe. Soy cristiana, católica y practicante no solo en el sentido estricto de la palabra. Lo llevo en el corazón y en mi día a día. Es mi manera de ver la vida, la dejo en manos de Dios y eso me da tranquilidad. Y por eso soy feliz, porque nada depende de mí. No tengo ningún problema de decirlo y abiertamente. Me siento orgullosa. Me gusta. Como puedes ver, en esto soy muy transparente». Y es por eso que afronta las pruebas de septiembre «sabiendo que me conocerán tal como soy», sin trampa ni cartón.

Estudia el doble grado de Derecho y ADE en la Universitat de València «y lo compagino trabajando en el departamento de administración de una empresa de eventos musicales. Sí, voy a los eventos, trabajando en oficina». Y sin dejar de lado las experiencias espirituales en el tiempo libre: «soy monitora de juniors de San Bartolomé. Me encantan los niños y mi misión es ponerla en práctica ahí. Y lo hago desde el corazón».

Así empezó el camino de Belén como fallera mayor / Falla Obispo J. Pérez

En uno de los actos del pasado ejercicio / Falla Obispo J. Pérez

Belén, tras ser preseleccionada / Fotofilmax

La referencia, en la corte de 2012

Y entre unas cosas y otras, fallera. «Nos mudamos de barrio cuando tenía dos años». Pero la vena fallera le llegó desde Benimàmet, «cuando, con seis años, vi a mi prima Laura como fallera mayor y luego en la corte de honor. Esos fueron mis primeros contactos con las Fallas, me puse insistente, «quiero ser fallera, quiero ser fallera» y en nuestro edificio teníamos bastantes vecinos de la falla del barrio». O sea, de Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag. «Y desde entonces». Una vez cumplida la mayoría de edad «entré en las directivas. Fui tres años delegada de medios, el anterior a fallera mayor lo he sido de infantiles, he participado en el Concurso de Declamación, en presentaciones...».

A todo esto, ¿a qué Laura se refiere que estuvo en la corte? «Laura Boscá». Estamos hablando de 2012. O sea, La Gran Familia: eran siete hermanos (y todos posaron en el Extra de Fallas saliendo de cajas) «y mi padre también son siete».

Fallera mayor joven (para lo que se lleva)

No le dio tiempo a ser fallera mayor «y tenía muchas ganas». Ha sido, además, la última en casa. Jovencita además. «Quería serlo a la vez que estudiar, porque te da flexibilidad. también quería compartirlo con la que ha sido fallera mayor infantil...» todo alineado o todo destinado.

Si: de Obispo Jaime Pérez, con lo que vivió un día muy especial el 11 de octubre de 2023. La Telefonada a María Estela. «Estuve en el casal, claro. Es un momento único. De una tensión enorme por la espera. De lo que llamaríamos «nervios bonitos». No sabes si va a sonar, mirandola a ella, mirando el teléfono... oirlo sonar...». Siempre se está a tiempo de repetir.