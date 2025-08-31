Fallera del centro, pero centro de verdad

Sara Ríos llegará al Roig Arena con 19 años. De momento, ya está en capilla esperando vivir la experiencia mientras continúa embebida en los estudios de Enfermería en la Universidad Católica de València. «He acabado segundo y me quedan dos años. He empezado con las prácticas en La Salud en Maternidad, Pediatría, Quirófano...».

La escena del momento de escuchar su nombre en la preselección / Fotofilmax

Desfilando ya como preseleccionada / Fotofilmax

Hija de la Plaza Redonda

Defenderá los colores de Lope de Vega, que es su falla por tradición paterna. «He nacido en la comisión por la rama Ríos. Mi abuelo llevaba la lotería en la falla, padre, mi tío, mis primos... mi familia al completo. Y es candidata de Lope de Vega, pero Serie Oro: tiene casa en la demarcación. «En la Plaza Redonda. Como estoy estudiando en València, estoy aquí con mi abuela». Una auténtica hija del barrio, que eso es de un mérito enorme. «Tenían una parada de venta de pantalones. Vivían en la propia plaza y ahora en la calle Derechos».

Su primera foto como fallera mayor de Lope de Vega ya con la banda / Falla Lope de Vega

En el año 110 de la falla 110

Lugares centenarios para una falla también secular: ella ha sido fallera mayor del que se ha conocido como «la 110 de la 110. Es decir, el 110 aniversario de nuestra comisión, que su número de censo es ese». Y en su caso, con todas las ventajas de ese particular paraíso de vivir allí mismo: «los trajes de valenciana están todo el año aquí.». Más cerca imposible: «el casal está debajo de mi casa». Ventaja absoluta. «Los falleros en nuestras comisiones tienen que buscar algún sitio de alquiler, con los precios disparados, con la ciudad cortada...».

Ella está ahora con la «iaia» mientras estudia. Y mejor así, porque la residencia familiar la tienen «en Oropesa y desde siempre. Pero te garantizo que si hay que bajar todas las semanas a la falla, se baja. Es una hora». 19 años es una edad joven para lo que ha sido tendencia. «Me considero una persona muy madura, con los pies en la tierra, que sabía lo que quería. Además, tenía que ser la fallera mayor de Vega, mi infantil». Ahora tiene todo el futuro por delante.

