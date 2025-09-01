Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
El estreno del Roig Arena, el Congreso Fallero y la celebración de los días grandes de lunes a jueves marcan los próximos meses de la fiesta grande de la ciudad
Las Fallas se van a tomar un pequeño respiro antes de empezar sus grandes actos. La primera semana se ha dejado bastante limpia y, al contrario que otras veces, el inicio de las pruebas para la elección de las falleras mayores de València no llegará hasta terminado el primer tercio de mes. La elección de los jurados se pasa al día 10.
El ejercicio inicia su segunda parte, en la que hay varias claves bastante importantes. Algunas, en clave de festejo, con el traslado de la elección de candidatas a fallera mayor al Roig Arena, un acto que es todo un desafío para convertirse o no en un acontecimiento de aún más primerísimo nivel.
Pero la elección fallera es una parte de la fiesta importante, pero no la verdaderamente sustancial. Las fiestas se afrontarán este año con una característica muy definida: su celebración entre semana, con cremà en jueves. Lo que hace entrever que la presencia de visitantes será menos agobiante que en otras ediciones. Y es que, vista la experiencia de los últimos años, la sensación general es que la fiesta es un globo a punto de explotar y que levantar el pie en cuanto a visitantes puede suponer su racionalización.
A la espera de la reunión definitiva del Bando de Fallas, otra característica será la de una semana completa sin fallas, pero con carpas, al permitirse el inicio de su instalación el 4 de marzo. Que el problema no es ese, sino la cantidad de días que quedarán sin prácticamente ningún uso, una vez haya pasado el "prefallas" del 6-8 de marzo.
Fechas apretadas
Antes llegará el programa de festejos general, que tiene una característica este año: lo apretado de sus fechas. la celebración de las exaltaciones en los dos últimos días de enero genera un efecto dominó, con el que el mes de febrero será extraordinariamente apretado, al juntarse con la Crida el 22 de febrero. Entre ambas habrá que encajar la Exposición del Ninot y los Intercambios.
Y a la vez, el Congreso Fallero
Paralelamente el ejercicio va a tener un banda de audio separada: el Congreso Fallero, que ya ha nacido con dudas sobre la legalidad de algunos de los artículos presentados como texto base y que empezará a mediados de octubre y hasta que la ciudad ya huela a Fallas, con la esperanza -complicada- de que para entonces hayan finalizado los debates.
Esta es la agenda de actos y disposiciones más importantes para los próximos siete meses
10 de septiembre, miércoles
Elección de los jurados de las falleras mayores de València 2026.
Al día siguiente -o, en caso contrario, el viernes 12-, presentación oficial de las candidatas
27 de septiembre, sábado
"Elección de la corte". De las 26 (13 y 13) candidatas a falleras mayores de València 2026
13 de octubre, lunes
"Telefonada" a las falleras mayores de València 2026
14 de octubre, martes,
Proclamación de las falleras mayores de València 2026
(A partir de esta fecha, con momento por determinar, inauguración del Congreso Fallero)
17 de octubre, viernes
Inauguración de la "Festa per a Tots" de la Federación de Sección Especial (hasta el domingo, 19)
30 de enero, viernes
Exaltación de la Fallera Mayor de València 2026
31 de enero, sábado
Exaltación de la Fallera Mayor Infantil de València 2026
6 de febrero, viernes
Inauguración de la Exposición del Ninot
22 de febrero, domingo
Macrodespertà, Entrada de Bandas, Mascletà y Crida
1 de marzo, domingo
Primera "mascletà" del ciclo
2 de marzo, lunes
Apertura de las churrerías
4 de marzo, miércoles
Inicio del montaje de carpas
5 de marzo, jueves
Salida de las Fallas de Especial y Primera
6 de marzo, viernes
"Prefallas", con la inauguración de las carpas
Inauguración de las luces de la Categoría A
7 de marzo, sábado
"Prefallas", con verbenas en la calle
8 de marzo, domingo
Salida del resto de Fallas
9 de marzo, lunes
Apertura de los mercadillos
14 de marzo, sábado
Clausura de la Exposición del Ninot Infantil
15 de marzo, domingo
Plantà y lectura de premios infantiles y clausura de la Exposición del Ninot
16 de marzo, lunes
Plantà y lectura de los premios a las fallas grandes
Entrega de los premios infantiles
17 de marzo, martes
Entrega de los premios grandes y primera jornada de Ofrenda
18 de marzo, miércoles
Segunda jornada Ofrenda y Nit de Foc
19 de marzo, jueves
Homenaje a San José, Cabalgata del Foc y "cremà" de las Fallas
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- Atascos y masificación turística para ver los atardeceres en l’Albufera
- El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València
- Cambio en la alcaldía de València
- La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao
- Metrovalencia concluye las obras del tramo a la playa y recupera la red completa tras la dana
- Usuarios de la piscina de La Hípica: 'No se puede privar a la ciudadanía de un chapuzón con 38 grados
- En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra