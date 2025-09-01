Estas son las 146 candidatas a Falleras Mayores de València 2026

Las Fallas 2026 tendrán durante el mes de septiembre un gran foco de atención en el proceso de elección de las candidatas a fallera mayor de València.

En esta ocasión, el proceso se reduce en fechas para no eternizarlo. Así, los jurados dispondrán de unos 17 días -cantidad que la JCF considera más que suficiente- desde el día que las conozcan a que se celebre la gala del Roig Arena. Durante ese tiempo dispondrán de tiempo para hacer las pruebas, tanto privadas como de exteriores.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Mientras, el máximo organismo fallero ha llevado a cabo uno de sus rituales: la publicación de las fotos oficiales de las preseleccionadas. Algo que, desde hace años, tiene lugar el 1 de septiembre. Son las fotos que se llevaron a cabo en los instantes previos a la Batalla de Flores y que se utilizarán, por ejemplo, en el acto del Roig Arena, uniformizando así las que, hasta ahora, venían sirviendo de referencia.

El 10 de septiembre está prevista la asamblea de presidentes en la que se elijan los jurados -cuatro por cada modalidad- a la vez que el concejal de Fallas desvela la identidad de los tres que le corresponden por designación directa. A partir de ahí empezarán las pruebas con la presentación oficial de todas ellas.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Antes del acto del Roig Arena, todo decidido

Las pruebas con las candidatas deben estar finalizadas el 26 de septiembre, la víspera del acto del Roig Arena, dejándose ese día, el 27, para que los jurados terminen de elaborar su selección, con la que ya deben llegar a la Gala y entregarlo al jurado antes de empezar. De hecho, el desfile en el recinto deportivo ya no tiene valor más que de exhibición.

De las 73 aspirantes quedarán seleccionadas 13, además de otras tres -que no se dan a conocer- que ocuparán por orden las suplencias.