Las candidatas a fallera mayor también se van de viaje en barco

Las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 participarán nuevamente en un viaje en barco que compatirán con los jurados.

De esta forma se continúa la iniciativa que empezó el pasado año. En este caso, sin embargo, el destino no será Ibiza, sino Palma de Mallorca.

Se trata de un convenio, cuya fórmula se debería confirmar en breve, con la firma Trasmed mediante la cual se hacen dos acciones en una. Por una parte, las 73 candidatas tienen una convivencia y durante la misma se dispone de tiempo para estar con los jurados. El año pasado, por ejemplo, hubo un acto institucional, una cena de gala y un par de charlas.

A la vez, las actuales fallera mayor y corte 2025 tendrán un acto institucional en la isla. No hay que olvidar, en ese sentido, que las preseleccionadas no tienen ningún tipo de papel de representación de la fiesta.

El viaje es de ida y vuelta: se sale por la tarde-noche y se regresa por la tarde. El viaje del pasado año fue completamente privado. El buque fue fletado sin carga. No hubo ni pasajeros particulares ni camiones de mercaderías y transportistas.

María Estela y la corte, con el barco detrás / Moisés Domínguez

Las candidatas serán citadas para el viaje el sábado 20 de septiembre. Las infantiles harán su prueba de exteriores cerca de València, como en años anteriores -en los que el parque Calvestra suele ser el espacio elegido-. Aunque el barco tiene capacidad de sobra, ya el año pasado se decidió no incluir en el viaje a las niñas por lo complicado que supondría movilizar a 146 personas en una rápida visita en la isla como por una cuestión de seguridad.

Debate político el pasado año

El viaje generó debate político el año pasado, puesto que la oposición lo cuestionó por el tipo de acuerdo, el debate sobre la utilización de la imagen de las falleras o el número y el tipo de invitados. La Junta Central Fallera defendió que era un acuerdo como existen con otras empresas a la hora de ceder la imagen y que el convenio era un "cuenta con paga" entre el coste del viaje, que costea Trasmed, y la valoración de las contraprestaciones. Incluso sostuvieron que para el organismo fallero suponía ahorrarse alguno de los gastos de cenas que afrontan durante las pruebas. Lo previsible es que la fórmula legal con la que se presente el acuerdo sea un convenio de mecenazgo.

Las pruebas para seleccionar las trece y trece candidatas empezarán a partir del 11 de septiembre. Ese día será la presentación oficial de todas ellas al jurado. La JCF ha seleccionado y precontratado diferentes espacios para que los calificadores los utilicen o no en aras a evitar lo sucedido en otras ocasiones, de solicitar visitas de un día para otro que eran imposibles de atender.

Lo más llamativo, en este sentido, es que el proceso se ha acortado y durará apenas dos semanas, tiempo que se considera suficiente para llevar a cabo las pruebas.