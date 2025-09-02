Otra fallera «next gen» procedente de la corte de 1995

La historia vuelve a veces. La casualidad, menos, pero también. Si el primer fin de semana de Preselecciones era elegida la hija de una componente de la corte de honor de 1995 (Daniela Roig, hija de Merche Añón), el segundo fin de semana se convocaba a otra hija de aquel año: Laura Llobell, hija de Laura López Albero.

Las «next gen» de 1995, la de Raquel Giner como fallera mayor, se traduce en «los hijos que han tenido nuestras madres. Yo soy la mayor de todas, mi madre fue la primera en casarse y yo la primera en llegar. Cuando nos reunimos somos mucha, mucha gente».

Laura madre e hija / LLA

De Xàtiva a València de ida y vuelta

Defenderá la candidatura de la falla Exposición, comisión de la que ya era su madre «y me apuntó cuando tenía un añito». Su antecedente cortesano materno fue con retraso: «ella fue fallera mayor en 1993, pero fue de la corte en 1995 porque pudo presentarse al ejercicio siguiente. En casa, los falleros son los López. Mi hermano fue presidente infantil, pero yo no fui fallera mayor infantil». Ahora lo entiende: «vivíamos, como ahora, en Xàtiva. Y el ir y venir a València era, habría sido, muy complicado. Ahora sí que me he dado cuenta lo que supone. ¡Claro que me enfadé, pero a cambio me prometieron que lo sería de adulta!». Dicho y hecho. Y ahora, el desplazamiento de La Costera al «cap i casal» es más llevadero con 26-27 años. «Pero también he vivido más en València estos meses. Tenemos la casa de la abuela materna».

Laura, en la procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Preseleccionada, defenderá los colores de Exposición / Falla Exposición

Emprendedora

En lo profesional ha ido creciendo metódicamente. Después de ocho meses en Irlanda para perfeccionar el inglés estudió Dirección de Empresas y «En octubre empecé un MBA de Dirección de Empresas de Moda (Master of Business Administration). Acabaré en octubre». Y ahora está en plan incubadora. «Estoy emprendiendo mi propia marca de ropa femenina de padel. Era un sueño, lleno de retos».

¿Por qué la moda? Porque siempre me ha interesado. Estuve cuatro años trabajando en el departamento de exportación de mi empresa familiar, pero en esta vida tienes que dedicarte a lo que verdaderamente te guste». Nada que ver porque la lo que tratan en casa son los cítricos. «Tenía ahí la espinita de la moda, pero obviamente, antes quería formarme y en casa y con el máster y las prácticas en el departamento de Druni estoy preparada».

¿Para revivir experiencias 31 años después? «Si, de vez en cuando seguimos viendo álbumes». Quien sabe si dentro de un año se ve otro álbum.