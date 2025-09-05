La falla Plaza de Honduras solicita formalmente la creación de los Emojis Falleros

La comisión de la Plaza de Honduras ha anunciado una nueva acción, con la que dejará su particular hecho diferencial este año. La pequeña comisión del sector de Algirós lleva ya varios años promoviendo actividades o ideas desde que, en 2014, fuera la primera financiada por crowdfunding en 2014, algo que repitieron en 2024, medir la huella de carbono y compensarla mediante la reforestación en la Albufera o subastar su falla por Ebay o, directamente, por su convencimiento en la elaboración de monumentos sostenibles, además de innovadores.

En esta ocasión ha presentado oficialmente una petición ante el consorcio Unicode para la inclusión de emojis falleros que destaquen la indumentaria y el hecho diferencial de la falla "con el objetivo de visibilizar su patrimonio cultural ante millones de usuarios de dispositivos digitales y reforzar la identidad y orgullo de la comunidad fallera, que alcanzó el récord en 2025 con 120.235 personas inscritas en el censo fallero sólo en la ciudad de Valencia".

Falla Plaza de Honduras del pasado ejercicio / Moisés Domínguez

Sergio Villanueva, Presidente de la Falla Plaza de Honduras explica: “La inclusión de emojis falleros en Unicode es una evolución natural para valorar y difundir nuestra indumentaria y tradiciones a nivel global. Queremos que cada persona que vea estos Emojis identifique la riqueza de nuestra cultura y la voz de la comunidad fallera.” y añade “justo en 2026, se cumplirán 10 años de la inclusión de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, nos parece una bonita iniciativa para celebrarlo”.

Platero y Sanfeliu

La comisión ha renovado -por tercer año consecutivo- con el tándem del artista fallero José Luís Platero y Vicente Sanfeliu de Socarrat Studio, como diseñador.

Las dos figuras han sido realizadas por Sanfeliu, quien destaca de su creación que "pone en valor la indumentaria y la orfebrería, pero que sobre todo ponen en valor a los miles de falleras y falleros que son el verdadero motor de las Fallas. Además, el estudio también participará en el diseño de los monumentos de este año.”