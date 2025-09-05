CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
Los cielos pueden esperar a la azafata de tierra y aire
Aitana Gallardo Gregori / María Ros-Santo Tomás / 21 años
Aitana trabaja de auxiliar en la empresa familiar de transporte de viajeros con personas con diversidad funcional, pero su futuro está en las aeronaves.
Es Aitana candidata de altos vuelos. «Tengo el título de Tripulante de Cabina y acabo de terminar la formación de Agente de Pasaje» o sea, «Azafata de Tierra» en «el aeropuerto de Manises». Algo que recuerda mucho, mucho, a la actual componente de la corte de honor también de Burjassot, Carla Marcos. «Y tanto: fue ella la que me aconsejó la academia en la que he estudiado».
Pero, ahora mismo, no está ejerciendo de ello. «Estoy trabajando en la empresa familiar de transporte de viajeros por carretera» y en su caso «soy auxiliar de rutas de centros ocupacionales talleres y diversidad funcional. Disfruto mucho, son personas increíbles» pero reconoce que quiere dedicarse «a lo mío, a los vuelos. Lo que llevo queriendo de toda la vida. Y que me permitirá lo que más me gusta: viajar».
Pero trabajando. «He hecho prácticas en maqueta de simulador, pero en tierra sí que he estado facturando y haciendo embarques». Nueva a estrenar. «Ya podría ejercer, pero estando con lo que estoy ahora mismo no puedo aún trabajar en algo que te lleva de un sitio a otro». Sobre todo, porque hay un Roig Arena por medio. «Según lo que ocurra tomaré decisiones».
Aitana es la segunda de cuatro hermanos y fallera de María Ros-Santo Tomás. «Mi madre me apuntó de pequeña. Estaba en la calle de mis abuelos. Ella había sido la segunda fallera mayor infantil que tuvo la comisión de Mendizábal, de la que mi abuelo fue fundador y donde también me queda familia».
Dos veces infantil y no consecutivas
Y fue fallera mayor infantil dos veces, pero no seguidas. «Primero fui en 2015, donde fui preseleccionada y después en 2018». Un salto que no es nada normal. «Ese segundo año no había representantes y un amigo y yo dijimos de repetir, porque habíamos sido fallera mayor y presidente infantil en años anteriores y no queríamos dejar a la comisión sin representantes». No coincidieron en su primer año, el de 2015, donde tuvo un acompañamiento doble: «mis presidentes infantiles fueron mis hermanos gemelos». Hugo y Dani, que así aparecieron en el Extra de Fallas.
Y volvió ahora, antes de echar a volar «porque me considero una persona muy decidida. Quería ser diez años después» y tuvo suerte: «éramos tres y fue por sorteo, con papelitos y salí yo. Se cumplió lo que yo quería con un poco de fortuna». Si la fortuna (que aquí no será por papelitos) continúa en el Roig Arena, se quedará en tierra, pero gustosamente.
