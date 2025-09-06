Una ciudadana del mundo con la fuerza de la energía eólica

Belén Lafarga es una ciudadana del mundo moderno y le da tiempo para haber sido fallera mayor de «la falla de cerca de casa. A mis padres les gustó mucho el ambiente, las actividades y acertaron de pleno cuando me apuntaron. No pude ser fallera mayor infantil y soñaba con serlo de mayor» aunque se ha alargado «ya ves, por situaciones de la vida, pero ésta te demuestra que hay que poner las cosas en su lugar. Ha sido un año de ensueño por mucho que hubiese preferido antes». E incluso con un bonus track por ser la comisión de la fallera mayor infantil de València: «La gente se piensa que vas a tener muchas ventajas o inconvenientes pero al final todo es normal. Si, en tu exaltación tienes la suerte de contar con la fallera mayor infantil y la corte y, desde luego, lo más importante es vivir la Ofrenda como lo he hecho, desfilando en último lugar y quedándome en la plaza. Es una alegría enorme en mi año que para mí ha sido tan especial».

Y como remate de su año, «haber hecho una la falla grande con una labor social fantástica, contra el cáncer infantil y el DIPG, basado en un mural que hay frente a la planta de Oncología».

Archiduque ha hecho doblete con Belén y la infantil Lola Navarro / Falla A. Carlos-Xiva

Belén, en el momento de anunciarse su preselección / Fotofilmax

Tres países y siete ciudades

Ciudadana del mundo porque su proceso de formación ha sido lejos de casa. «Me fui sola a estudiar y trabajar y he estado cinco años viviendo en el extranjero, en tres países y siete ciudades diferentes. Eso me ha dado capacidad para ser independiente, tolerante y resolutiva. No lo cambio por nada del mundo porque ese vivir fuera de casa es lo que ha formado la persona que soy». Su ruta ha sido «Dinamarca, Suecia, otra vez Dinamarca y Francia. Y aún remate viviendo en Barcelona hasta el covid». Eso sí, «siempre volviendo en Fallas».

En el intercambio con Berta / Falla A. Carlos-Xiva

Mercado internacional

¿Y por qué?: «porque soy ingeniera de Energía Eólica. Trabajo en una multinacional que se encarga del diseño y mantenimiento de aerogeneradores. Me encargo del mantenimiento y diseño de soluciones correctivas, especialmente para material del mercado internacional. Es un trabajo en constante evolución porque se persigue generar la mayor cantidad de energía con la menor cantidad de aerogeneradores». Un oficio totalmente 2.0 o 4.0. «Tenía claro que quería hacer una ingeniería. Soy una persona de ciencias que le interesaron siempre diferentes ámbitos: las matemáticas, el dibujo... escogí finalmente la energía porque era un campo que me parece muy interesante y amplio y dentro de ésta, las renovables. Con la asignatura de Energía Eólica supe que me quería especializar». La consecuencia: «llevo ya siete años trabajando en la misma compañía».

Todas las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

En las entrañas de los aerogeneradores

Lo que sirve para conocer secretos de los aerogeneradores. «Si, te garantizo que ahí dentro, en la góndola, cabe más de una y más de dos personas. Por lo general casi todas llevan ascensor, pero tienen escaleras por si acaso y estamos entrenados para subirla y bajarla. Yo incluso estoy entrenada para hacer rescates». Capacidad y eficacia demostrada y que puede poner al servicio de la causa para que en la corte 2026 corran vientos favorables.