CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
No podía ser más que fallera: nació el 19 de marzo
Lía Dutor Carcelén / 24 años / Falla Cádiz-Dènia
Trabaja en el sector de la publicidad programática y procede de una de las familias fundadoras de la comisión ruzafeña
«La falla se creó con tres familias, incluyendo los Dutor». Y van para centenarios, aunque la actual comisión reanudó su actividad en 1974, tras siete años de ausencia. Lo cierto es que Lía es historia y antecedente en Cádiz-Dénia. «Con idas y venidas, mi familia es fallera de toda la vida de allí». Y ahora tratará de ofrecer a la comisión un puesto entre las elegidas mayores.
Lía estrenaría ese nombre en el santoral de la corte de honor. Con su puntito: «mis padres querían nombres cortos y que no se pudieran abreviar. Y ahí nos tienes: yo me llamo Lía y mi hermana se llama Noa. Y por si tienes alguna duda, además sin hache al final». Días de poco, vísperas de mucho, o al revés: «es que... mis padres se llaman Manuel Alejandro y Rebeca María».
Lía trabaja en el sector de la publicidad programática en una agencia. Tras haber estudiado «Negocios Internacionales. Y luego hice un máster de marketing y venta digital». Ahora mismo está en una empresa, BidBalance que está vinculada con Digital Menta, en Russafa. «Hago gestión de campañas. Incluyendo, por ejemplo, plataformas de televisiones digitales... o en Levante-EMV».
En los escenarios
Como fallera de Cádiz-Dénia interviene activamente en «el Teatre Faller y en presentaciones. Me gustan mucho los escenarios». Eso sí, lamenta aquel año que «tenía más papel y era novel, con lo que podía optar al premio y al final no pude hacerla porque se movió la fecha y, después de practicarla todo el año, se aplazó y me iba de Erasmus».
"Joy" porque hay que disfrutar
¡Tatuaje a la vista! «Todos son importantes. La palabra ‘Joy’ porque quiero recordar que hay que disfrutar de la vida. Otro por mi abuelo. De la flor del mes de marzo y un sol porque en el erasmus fui a Países bajos y lo echaba tanto de menos... eran 300 días de nubes. Me regalaron un tatuaje por mi cumpleaños y pedí expresamente un sol por lo mal que lo pasé añorándolo».
Fue fallera mayor infantil en 2011 y en este caso de mayor «no me tocaba porque va por lista, pero corrió plaza, mi prima fue la fallera mayor y pudimos compartir actos e intercambiar la banda».
Al hospital en la Nit de Foc
Lo mejor para el final: «nací un 19 de marzo, a las dos de la madrugada. Mi madre estaba en la falla, intentando aguantar, y no hubo manera. Al final, a la hora de la Nit de Foc, tuvieron que llevarla al hospital». Cada año, en Cádiz-Dénia, hay celebración. «Cuando fui infantil regalaba huevos kinder y de mayor solemos llevar una tarta y me cantan». Este año también, pero incluyendo en la verbena, claro está. Y quien sabe si en el balcón municipal tras una ‘mascletà’, la última.
