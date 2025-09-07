La JCF traslada a las Fallas que el 16 hay que ir al colegio... con dardo incluido

La Junta Central Fallera ha hecho saber a las comisiones el calendario aprobado por el Consejo Escolar, con la relación de festivos de que se dispondrá y que se ha presentado a la Consellería de Educación.

Lo han dado a conocer para que las comisiones de falla y, por consiguiente, las familias falleras, tengan claro que el día 16 de marzo, lunes y día de recogida de premios infantiles, está marcado como día para ir a clase.

Lo ha hecho, además de forma lacónica ("Se adjunta documento del acuerdo con el consejo escolar"), y rebotando la carta de la concejala de Educación, Rocío Gil, a la comunidad educativa.

La misma deja claras las propuestas presentadas por cada una de las partes (ayuntamiento y resto de entidades que participan del Consejo Escolar Municipal).

Y en la misma se expresa (a ojos de la comunidad fallera), que el consistorio quería emplear los tres días hábiles de festivo escolar para hacer un "acueducto fallero". Es decir, que no hubiera clase el 16, 17 y 18 de marzo, enlazando con el 19, que es festivo en la Comunitat Valenciana. Que era, además, la misma propuesta que la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval) y de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (ésta, con un añadido: solicitar un cuarto día a la Consellería, aunque en la carta municipal no se especifica si eso significaba acabar el curso un día más tarde).

Había otra propuesta, que era la de la Federación de Asociaciones de Padres i Madres de Alumnos Provincia de Valencia (Fampa), que proponía otra fórmula más extraña: el 5 de diciembre (para hacer un megapuente) y 18 y 20 de marzo. Es decir, hacer otro puente incluyendo no ir a clase el día después de la cremà, pero obligando a ir el 16 y 17.

Entidades que apoyaron la propuesta ganadora

Finalmente, la propuesta aprobada por mayoría de miembros presentes en el Consejo fue la apoyada por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, Comisiones Obreras, la propia Fampa y la Federación de Asociaciones de Vecinos, el representante del profesorado, el de directores de centros públicos y el de centros privados. A los que, de esta forma, el escrito señala, por su voto, como responsables de la decisión, desmarcándose implícitamente de ella el propio Ayuntamiento, al dejar claro, por omisión, que ellos no la votaron. Un ejercicio de "a buen entendedor". Porque salta a la vista que, para los intereses de la comunidad fallera, el acuerdo no era la mejor opción.

Por este motivo, el 16 queda como jornada en litigo, en la que se aventura un notable absentismo laboral y en el que la única duda es hasta qué punto los colegios optarán por hacer una jornada festiva -quemando su propia falla- o convocando exámenes.

Y con el Calendario Laboral, otra polémica

Este debate, el de los festivos escolares, se une al de los festivos del Calendario Laboral, el de los adultos. Que también generó su propia polémica: el Ayuntamiento dispone de dos días a elegir y optó por lo tradicional: San Vicente Ferrer -lógico, que además hace puente- y el ya aparcado debate de San Vicente Mártir, aunque en 2026 caiga en mitad de la nada, en jueves. Por lo que los trabajadores no tendrán más festivo que el autonómico del 19 de marzo. La oposición, especialmente Compromís, había abogado desde hace tiempo por el traslado de San Vicente a fin de semana y "liberar esa plaza", en este caso para, por lo menos, el 18 de marzo.