Un nombre de ‘vida’ para estrenar a Zoe en lo más alto

Si sale elegida en el Roig Arena, sería la primera. La primera Zoe en el santoral de la corte, claro. «Desde luego, nunca coincido con personas que se llamen como yo». Natural. «A mi madre le gustaba muchísimo y tenía muy claro que la segunda hija se llamaría Zoe». Que significa «vida en griego, y me define totalmente. Soy una persona con mucha vida interior, muy extrovertida, me gusta hablar con las personas y, sobre todo, me encanta vivir».

En la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Pues a seguir viviendo cosas es lo que le depara el futuro más inmediato. Es fallera «de las de antes de nacer» de la falla «de mi familia. La que es mi casa. Vivo muy cerquita del barrio». ¿Eran del barrio? «Si». Entonces eso puede tener historia, porque los primeros pobladores del barrio de la Fuensanta no lo fueron por gusto: realojados de la riada del 57. «La historia es dura. Fue una época muy complicada pero también, una vez más, tanto València como muchos otros sitios, como en este caso Murcia, cuya patrona da nombre al barrio, la solidaridad se demostró. Me enorgullece ser de un barrio que viene de la solidaridad». Y en concreto, «mi abuela y todos sus hermanos vinieron del Cabanyal» por circunstancias no deseadas, que se dice en este caso.

Zoe, en su pase ya como preseleccionada / Fotofilmax

Zoe irá acompañada por su infantil, Adriana Górriz, en el Roig Arena / Falla Fuensanta

Los «molinos», por contra, vienen de Granada. «Toda la familia paterna. Mi pueblo, al que voy en agosto, es muy cerca de Sierra Nevada. Se llama Conchar». Menos de 300 habitantes censados. «Me siguen desde allí y también me gusta mucho sentirme identificada con esa parte de mis raíces».

La niña interior

Ahora intentará que allí se siga hablando de ella. No fue fallera mayor infantil «por circunstancias de la vida» que se dice. «Y este año he sacado la niña interior para disfrutarlo por las dos, por mí de pequeña y por mí de mayor». Hasta este año ha estrenado la condición de Experimental. «Y estoy muy contenta con el resultado y el mensaje que, es totalmente yo. «I tú, qué veus?». y yo veía dos caras formadas por ramas y el ninot que era un corazón muy rojo que me representa».

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Educadora infantil

En lo no fallero es Educadora infantil y estudiante de pedagogía «la ciencia que estudia la Educación, pero que no te limita a una edad. Es la generalidad de la enseñanza». Y, a la vez, trabaja de dependienta en una tienda. «No, no en un comedor escolar, pero también lo he hecho».

Me gusta la orientación, los centros de atención temprana... Por lo que su situación es «en proceso de». Voy a empezar Segundo y me quedan dos más». O tres años si las cosas, en lo fallero, se ponen exigentes.