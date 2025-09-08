La apuesta personal para septiembre tras un marzo apoteósico

«Llegué a Convento cuando tenía diez años y a través de mi tío, que era fallero de toda la vida. Yo era la niña que quería ver falleritas de pequeña y que acababan soltando en la semana de Fallas. Era mi forma de vivir las Fallas de muy pequeña hasta que entré en la comisión. Lo que pasa es que justo el mismo año que me apuntaron faltó mi tío, pero en casa tomaron la decisión de no sacarme y es la mejor decisión que pudieron tomar. Luego han sido mis padres los que han ido contagiándose». Carmen Prades tuvo un particular padrino muy conocido en el universo Convento. «Era Pedro Ródenas, ‘Manzanita’, que ya sabes que era una persona muy conocida». Y tanto. Toda una institución en la falla y en la hostelería Barrachina. «Algunos reveses de niña me han hecho madurar desde muy pequeña».

Carmen desfila ya como preseleccionada / Fotofilmax

Ahora, Carmen está embebida en terminar de formarse para seguir en el negocio familiar, que está dedicado «al Transporte y la Logística». Y no es Transportes Prades, sino Transportes Torres, el primer apellido de su bisabuelo, el creador hace más de cien años. De hecho, su padre, Carlos Prades, es el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística. «Estoy pasando por todos los departamentos por si, con el tiempo, acabo siendo la gerente de la empresa». En el mes de julio tuvo preselección y San Cristóbal. «Por supuesto, en uno de nuestros camiones. De hecho, aprender a conducirlos es uno de mis retos pendientes».

Carmen Prades, con su infantil, también preseleccionada, en la Ofrenda de San Vicente / Moisés Domínguez

Carmen, en el discurso de la entrega del ninot indultat / Moisés Domínguez

De la bata al camión

Las múltiples ruedas acabaron ganando a la bata blanca. «Estuve tres años estudiando Medicina, que era lo que había querido ser de niña, pero finalmente le di un giro a mi vida. Me puse a trabajar un verano y me empezó a gustar muchísimo. Hice el grado de Transporte y Logística, ahora acabo de terminar el Máster de Transporte Intermodal en la UPV y ahora estoy con el grado de Administración y Finanzas». Y siempre trabajando a la vez «pero eso es por lo que nos pasa a los jóvenes: cuando empiezas a recibir un sueldo... ya no lo quieres soltar».

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (3/5) /

Doble premio

Lo soltará si septiembre le es favorable. Para hacer juego con el marzo más espectacular: primer premio de Especial y Ninot Indultat. ¿Cuándo alguien lo ha ganado todo no se va con más presión? «Siempre he soñado con el año que he vivido, con ser fallera mayor, pero no imaginaba que sería así. Lo que he disfrutado y lo que he vivido. Ahora voy respaldada por la comisión, pero me lo tomo más como algo personal, como Carmen, que es la que quiere dar todo lo que es por vivir la experiencia y servir a la fiesta». Y si hay que celebrarlo, levantando una copa por Manzanita.