Diseñadora de Interiores e hija de artista fallero

«Estoy trabajando en Barcelona y he estado yendo y viniendo. Al jurado de la preselección se lo dije y lo tengo claro: si me comprometo, me comprometo. Ahora que ya sé lo que me espera, me he pedido vacaciones en septiembre. Me quedo todo el verano trabajando allí. Si luego hay más... pues tendremos que decir adiós al trabajo. Al final, la vida se basa en oportunidades. Lo que tengo ahora me llegó el 21 marzo y me fui de València siendo aún fallera mayor de la comisión. Iba y venía a mis actos y si ahora no hay que seguir trabajando, pues asumo. Como asumiría cualquier otra cosa». Y Alba Carrero esperará otra oportunidad con todo el futuro por delante.

«No he diseñado ninguna falla. Yo le puedo echar una manita pero todo es de él. Respeto muchísimo el trabajo, pero no me veo como artista fallera. Es un oficio muy comprometido, muy duro. Mi padre siempre está trabajando. Me gusta mucho lo que hace y el oficio, como trabajo terminado, es excepcional. Pero fíjate, tiene riesgos que yo, por ejemplo, no puedo asumir: me da miedo las alturas. Cuando le veía subido al cadafal de la Virgen... a mi dame manos, dibujar y pintar, y alguna vez lijar».

Alba, en el taller de su padre, Sergio Carrero / Falla Josep María Haro

Desvelamos, porque de casta le viene a Alba: ese Carrero y pertenecer a la comisión de José María Haro remite a Sergio Carrero, el artista y miembro de la comisión. Su padre.

Arte que no se quema

Ella no hará arte para quemar, pero arte, si: es Diseñadora de Interiores. «Estudié en la Escuela Superior de Arte y Diseño de València, ahí en la plaza de Viriato, y ahora estoy trabajando de eso. Acabé el año pasado y estoy en el mercado laboral. Trabajo para una empresa que hace activaciones de marketing de empresas y stands de Ferias»

Su nombramiento fue a traición. La mejor. «No tenía un ejercicio determinado para serlo. Quería acabar la carrera y compaginarlo tranquílamente con el trabajo. Este año me fui a la falla con las amigas, «Vamos, que hoy dicen quien es y luego nos vamos por ahí». Allá que voy con mi básico, mi vestido negro, mis botas y de repente dicen el nombre: «Alba Carrero Macián». Iba de negro pero me quedé blanca, pero blanca. Si, era mi ilusión absoluta, pero ahí estaba en búsqueda de trabajo... ni me lo planteaba. Pero mi madre me apuntó un día y guardaron la lista. Ni siquiera sé... si mi padre estaba enterado o si se llevó él también la sorpresa». El caso es que, en ese mismo momento firmo el contrato para hacerle la falla grande. «Ya me la hizo cuando fui infantil».

El nombramiento, con el traje negro / Falla Josep María Haro

Ahora podría darse el caso de que, en la Batalla de Flores de 2026, nuevamente, una carroza de Especial A fuera de Sergio Carrero, y que fuera la de la fallera mayor y la corte de honor. Y que una de ellas fuera Alba Carrero. Sería una buena historia.