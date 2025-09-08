Una experta en leyes que daría una alegría en el pueblo donde vivía García Lorca

Toda una experiencia. «Que tu madre te haga los trajes, porque además es profesora de Corte y Confección. Y ser tu misma la que cortas la tela para tu traje más especial... y quien te lo diría, porque, además, mi madre, mi indumentarista, es de Granada». Lydia se presenta en el Roig Arena como baza de Primado Reig-San Vicente de Paul, «la comisión de toda mi vida y de toda mi familia. Me ha criado allí y no la cambio por nada. Es una comisión muy familiar, muy natural, en la que nos conocemos todos. Y eso hace arraigo». Razones de peso para sentenciar que «mi comisión es la mejor de todas». Nadie lo duda. Lo cierto es que su vida gira alrededor de «la 106» y de esas calles a mitad camino entre el Orriols más tradicional y el más moderno. «Sigo viviendo allí, en casa de mis padres. Algún día me independizaré con mi pareja, pero soy muy feliz en las calles donde he vivido».

De allí salió también para ser la fallera mayor infantil en 2009. No salió preseleccionada y aún faltaban diez años para que una de sus compañeras de comisión, María Cavero, inscribiera por primera y hasta única vez el nombre PR-SVP en lo más alto. «Hemos tenido preseleccionadas bastantes años últimamente».

De allí salió también para ser la fallera mayor infantil en 2009.

Espectacular imagen de Lydia en la cremà de su falla

Despacho en el centro

En lo profesional es Abogada en fase de crecimiento. «Trabajo en un despacho del centro de València, Santa Clara Abogados» y ha rematado con el doble máster, de Asesoría Fiscal, su auténtico objetivo vital. Su trabajo está centrado más en el trabajo tributario de las empresas que en la arena de los juicios. «Control de la contabilidad, inspecciones de hacienda y todo lo que hay detrás, las cuestiones legales. Si hace falta ir a sala, vamos también, pero normalmente no». ¿Es la primera abogada de la familia? Y tanto: «aparte de mi madre, mi padre es peluquero. Pero no, no es él quien me peina de valenciana».

Rascanya se refugia en el casal para conocer el veredicto de la Preselección fallera

La preselección inesperada

Llega a la gran final siendo una de las preseleccionadas elegidas «a lo raro». Ella lo hizo en el casal de Músico Espí, a refugio tras la tromba de agua de aquel sábado de diluvio e ilusión. «Ya lo ves. La lluvia nos sigue acompañando. Lo recordaré como algo nada usual, es verdad. Te dejas llevar. Te sabe mal por la comisión organizadora, Músico Espí, que se lo habían trabajado muy bien, pero al final, pues ya ves, tuvo que ser casi a ciegas, pero con la misma ilusión». Ella tuvo suerte de acabar pronto la zozobra: fue la primera adulta nombrada.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026

Ahora «feliz por superar el reto de estudiar y trabajar, y conseguir mis objetivos en lo profesional», se prepara para el reto fallero. Pero en verano no faltará la visita a los abuelos. Los «granaínos». «Nunca falto a visitar Valderrubio. Donde está la casa de García Lorca». Ella tiene ahora una gran cita, pero no a las cinco de la tarde.