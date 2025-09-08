Programa de las Fallas del 8 al 14 de septiembre: esto se pone serio

La actividad fallera empieza verdaderamente a nivel oficial esta semana, después de que se haya optado por desahogar la primera. Así, es, la segunda semana en la que las cosas se ponen verdaderamente serias.

Las comisiones y las agrupaciones sí que se han puesto en marcha y prueba de ello es que ya se ha celebrado los primeros actos. De momento son monotemáticos: los relacionados con los cargos representativos. En sus diferentes acepciones: “demanà”, nombramiento, proclamación y acto de bienvenida o de relevo, “despenjà de quadres” y despedida de las del ejercicio 2025.

La falla Tribunal de les Aigües, en la "passejà" de Sant Onofre en Quart / Falla Tribunal

Merienda de entrantes y salientes en el sector Patraix / Sector Patraix

Fechas del Mig Any

Aún no es tiempo de las fiestas de casal, que se preparan para el fin de semana del 20-21 se septiembre con la habilitación de ambas fechas para la celebración del “Mig Any”. Y que continuarán, saltando el fin de semana de la elección de la corte de honor, al mes de octubre, para las jornadas de 4-5, 11-12, 18-19 y 25-26 de octubre. Estas fechas para las comisiones se simultanearán para las de las jornadas de confraternidad de las Agrupaciones.

Visita al taller de la falla Doctor Álvaro López / Falla Dr. Alvaro López

Despedida a los representantes del sector Benimàmet-Burjassot-Beniferri / Falla Maestro Lope

Estos actos no son cualquier cosa, porque se viene con el enfado por los problemas de autorizaciones sufridos por las comisiones en las fiestas de San Juan. La JCF envió la documentación a las comisiones a mediados de julio y ahora falta la celeridad con la que Dominio Público envie las autorizaciones.

Solo a partir de entonces empezarán más actividades, como el concurso de teatro, que se presentará oficialmente el día 16.

Esta semana, sin embargo, ya es importante con el “argumento estrella” del momento: la elección de las falleras mayores de València, el plato fuerte hasta mediados de octubre.

El pleno de este martes desvelará cuantas entradas hay para el acto del Roig Arena para cada grupo de beneficiarios (comisiones con candidata, candidatas y comisiones sin candidata). Y el miércoles se eligen (la asamblea) y desvelan (el presidente de la JCF) los jurados. Al día siguiente, la terminal de Trasmed acogerá, como el año pasado, la presentación oficial de jurados y candidatas, que a partir del siguiente día empezarán las pruebas.

La actividad oficial ha empezado este domingo con el campeonato de golf de la JCF y el de pilota valenciana, a falta de complementarlo con los de Fútbol 7 y Fútbol Sala.

La JCF reanuda su actividad con el campeonato de golf /

Estos son los actos y actividades más importantes de la semana

Lunes, 8 de septiembre

19.30 h. Procesión de la Virgen de la Salud con la participación de la fallera mayor de València y su corte de honor

Martes, 9 de septiembre

17.30 – 21 h. Donación de sangre en el casal de Acacias-Picayo (c/Rosales, 17)

20 h. Pleno de la Junta Central Fallera con el anuncio del reparto de entradas para la elección de la corte de honor

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Miércoles, 10 de septiembre

Último día para la inscripcion en los campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala de la JCF

17- 20.30 h. Donación de sangre en el casal de Venezuela-Agustín Salez (Cebrián Mezquieta, 14)

19.15 h. Inicio de la votación de jurados a Falleras Mayores de València 2026 y asamblea de presidentes.

Jueves, 11 de septiembre

19 h. En la Terminal de Trasmed, presentacion de jurados y candidatas a falleras mayores de València 2026

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Viernes, 12 de septiembre

Finaliza la solicitud de Recompensas en el ejercicio 2026

Sábado, 13 de septiembre

13 h. En San Ignacio de Loyola, presentación del Proyecto Solidario 2026, Neuronest, con barra solidaria, presentación del proyecto y comida solidaria.