Regreso desde la Malva-rosa 16 años después

Sandra Fito es enfermera. De carrera finalizada y aplicada a la labor inicial de toda profesional de esta rama: ir acumulando contratos y, por extensión, experiencia y puntos. Pero ahora está en pausa voluntaria. «Cubría una sustitución que acabé en febrero y desde entonces me he dedicado a disfrutar, primero mi falla y ahora, lo que venga». De momento, una preselección afortunada. Pero deja atrás una primera etapa en la que ha pisado todo lo pisable en la sanidad pública: «He estado en La Fe, el General, 9 d’Octubre y mi último contrato fue en el Arnau. Y doblando muchas veces hasta que me dieron un contrato un poco más largo».

¿El futuro de plaza fija? «Depende de las oposiciones, que salen cada cierto tiempo». Mientras va acumulando puntos. Y acción: «donde mejor me desenvuelvo es en Urgencias. Te llega cualquier cosa, todas las ramas, y aprendes mucho».

Para los que tienen memoria selectiva cortesana es un nombre que tiene que sonar. «Fui fallera mayor infantil de mi comisión en 2009 y al año siguiente estuve en la corte de Ariadna Galán, con 10 años». Si lo consigue, sería la primera de esa promoción que consigue el doblete. Antes ya han estado en la Fonteta tanto Laura Aparicio como Aurora Sanchis. Ya entonces destacaba por su tez morena. «Eso es mi padre, sin duda» y el pelo rizado. Dieciséis años después, es ella misma.

Casi con el Efecto 2000

El nueve la acompaña porque ella misma nació en octubre de 1999, muy poco antes del Efecto 2000 y su madre fue fallera mayor en 1989. Ha sido fallera mayor en el recién finalizado ejercicio «inclinándome hacia mis peques y porque en mi falla somos muchas, en mi grupo somos muchas. Quería que mi mejor amiga fuera la saliente. Todo acuerdos».

"El de los elecrodomésticos"

Eso sí, todo en Malvarrosa. «Somos del barrio de toda la vida». ¿Con algún recuerdo popular? «Quizá mi abuelo lo conocerían por el de los electrodomésticos, porque tenía una tienda muy conocida, aunque cerró hace ya años. La gente de toda la vida sí que saben cuál es, seguro». No en vano, es de la falla de la luz en el Marítim.