Así queda el reparto de entradas para la elección de la corte de honor en el Roig Arena

La actividad fallera oficial se ha reanudado con el pleno ordinario de la Junta Central Fallera.

La fiesta del Roig Arena es el gran acontecimiento en el horizonte. El acto que en su momento se llamaba "elección de la corte" y ahora "elección de candidatas a fallera mayor de València" no dispone todavía de una denominación rápida y concisa como tenía hasta ahora, que se saldaba con la denominación "Fonteta", abandonada con el cambio de recinto. Un espacio que, además de las posibilidades de convertirlo en un acto de gran magnitud, propicia la existencia de muchas más entradas.

Se esperaba el pleno para saber en cuanto aumentaba el reparto y, finalmente, se dio a conocer: las comisiones con candidata dispondrán de 32 entradas por las 22 que tenían hasta ahora. Doble cantidad en ambos casos si van con candidata infantil.

Las comisiones sin candidata seguirán recibiendo cuatro (teóricamente, para los dos presidentes y las dos falleras mayores)

Y las propias candidatas, que son un total de 146, pasan de recibir cinco entradas a diez. Por lo que respecta a la JCF, los vocales recibirán tres y los delegados y secretarios, cinco.

El resto del aforo será para los compromisos de la Junta Central Fallera, incluyendo los invitados, las familias de las actuales falleras mayores y cortes, patrocinadores, falleras mayores y cortes de honor de otros años, etcétera.

La JCF informará en tiempo y forma cómo recoger las entradas, puesto que el ticketing lo realiza directamente el Roig Arena

Y hoy se eligen los jurados

El proceso vive el miércoles otro momento importante con la elección y designación de los jurados que llevarán a cabo el proceso, consistente en cribar primero a 13 entre las 73 candidatas (mayores e infantiles) y, posteriormente, seleccionar las falleras mayores.

Finalmente serán 25 personas las que opten a los cuatro puestos de mayores y 20 para el de infantiles. En las últimas semanas ha habido un intenso movimiento de campaña electoral por parte de muchos de los interesados, tratando de conseguir la adhesión en bloque de sectores o agrupaciones. De hecho, el proceso suele basarse precisamente en eso: en la unificación de votos por grupos geográficos.

Los candidatos deben haber prometido que no tienen, textualmente, "no deberán tener relaciones personales o laborales con ninguna candidata, ni tener amistad manifiesta o ser familiar directo", pero el proceso tiene muchas fisuras que propician que, de entre los candidatos, haya no pocas sensaciones de presentarse para ser favorable al interés de determinadas candidatas. El sistema de control es extraordinariamente laxo en ese sentido.