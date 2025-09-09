4.000 espectadores más para ver la elección fallera, pero sin pancartas

La elección de candidatas a falleras mayores de València de 2026 va a ser el gran acontecimiento de la fiesta fallera durante el mes de septiembre. Porque a la propia emotividad -en todos los sentidos- del contenido (seleccionar a las 26 futuras representantes de la fiesta) se une en este caso el estreno del evento en el Roig Arena. Un acontecimiento que será todo un reto organizativo y que, en gran medida, pondrá en un determinado escalafón al mundo de las Fallas en materia de acontecimientos mediáticos.

A falta tanto de la presentación de las candidatas -el próximo jueves- como del hilo argumental y los detalles del espectáculo -la próxima semana como pronto-, el primer paso es saber cómo se podrá acceder al acontecimiento. Y en ese sentido, una de las grandes novedades del acto es el aumento exponencial del aforo, que subirá en cerca de un tercio respecto al de la Fonteta. Así, a falta de los últimos detalles sobre la ubicación de pantallas y escenario, el aforo estará en torno a los 11.400 espectadores, que supera ampliamente los 7.300 de anteriores ejercicios -cantidad mayor que en otras épocas del pabellón, cuando el escenario estaba en un extremo-. En este caso no se llega ni a los 20.000 de los conciertos -no se utiliza, obviamente, el terreno de juego, que es donde desfilarán las candidatas y se hará la parte artística- ni a los 15.000 del aforo de baloncesto.

El pleno de la Junta Central Fallera de este martes desvelará el reparto de las localidades, que se entiende será sustancialmente mayor que en los ejercicios anteriores. Hay que recordar, en ese sentido, que en los últimos años las comisiones con candidata recibían 22 localidades (44 para las que tenían doblete), 5 para las propias candidatas y 4 para el resto de comisiones de la Junta Central Fallera que no tenían candidata, más las que se reserva el organismo fallero para sus compromisos.

Para el acto del Roig Arena no hay entradas a la venta porque tiene la condición de "Evento Corporativo" -el primero que se celebra en su interior- y, por consiguiente, no está sometido a la Ley de Espectáculos como, por ejemplo, la Batalla de Flores, que a pesar de sortear los palcos obliga a tener algunos a la venta en taquilla. Aquí, las entradas son gratuitas, pero se reparten de forma discrecional a determinados destinatarios.

Sin pancartas

El escenario también trae nuevas normas de acceso, permanencia y conducta, y el más llamativo, de acuerdo con las normas enviadas por el operador, está la prohibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales de un tamaño superior a un A3. Unas medidas que sí que puede llegar a permitir, por ejemplo, las letras luminosas o los palos fluorescentes o fotos de las aspirantes.

Así mismo, se recuerda y avisa que los bolsos y mochilas serán sometidos a revisión y que, en materia de comida, solo podrá llevarse alimento envasado pero bajo ningún concepto chicles, pipas u otro producto que genere suciedad o que vaya en un recipiente rígido.