La fallera con el «i, per últim...» más famoso del verano

«Es una película. Es el momento que será difícil que se repita, ¿no te parece? No lo pude vivir como es normal, pero es algo mío, muy mío, para siempre. Y ahí desfilé, entre relámpagos». La de Blanca Hernando fue la preselección más surrealista. Remontémonos al 5 de julio. «Ya con las nenas empezó a llover. Y en el momento de leer el veredicto, recuerdo al delegado decirle a Berta que lo leyera rápido. Primero nombran a Marta, luego a Amparo... y queda uno, y en ese momento «i per últim, la candidata...» y se corta el sonido».

Así fue el peculiar momento vivido en la preselección:

Imaginen la escena: Todas las candidatas, giradas tratando de saber qué pasaba. «Yo no escuché mi nombre. Hubo un momento que miro al escenario y que en los labios de la última nena de la corte infantil veo que dicen «Blanca». Mis falleras mayores me dijeron «Blanca, que eres tu» y la reacción mía... pues la puedes ver en el vídeo». Saltos de alegría únicos, pero esto no había acabado, porque su paso por la pasarela ya fue en pleno diluvio. «Berta me dijo fuera rápido, yo estaba pendiente de no caerme, mis padres es cuando vieron que la elegida era yo... una película como ninguna, sin duda».

Fallera mayor del 75 aniversario

Así prolonga su estadía en un lugar de privilegio de la fiesta, que la acredita además como Fallera mayor del 75 aniversario de la comisión. «Mi familia es fundadora. Mi bisabuelo y mi tio abuelo forman parte de las cinco personas que formaron la falla. Mi prima fue fallera mayor en el 50 aniversario y, de alguna forma, conseguimos seguir la tradición. Lo hablamos hace ya tres años. Lo pregunté en casa... es una forma de conmemorar la historia de la familia en la comisión y poder vivir actos muy especiales». Eso sí, pasando por un brete: «La votación, porque éramos dos. Es algo duro porque eso siempre es incómodo».

Criminóloga recién graduada

Es Criminóloga recién graduada «pero ahora trabajo en la recepción de una clínica de fisioterapia». Explíquese: «Tengo el Superior de administración sanitaria, con el que pude acceder a la carrera. Para ejercer de crminologa es muy dificil encontrar trabajo recién graduada, se me dio la oportundiad de la clínica y fui adelante». Recién preseleccionada había obtenido ya la nota del TFG, dedicado a «Factores Neurobiológicos y Ambientales de la Psicopatía».

Y cuando ya estamos en un sitio y graduada en el otro, ¿cómo se bifurca la vida? «De cara a septiembre, con todo el proceso fallero por delante, no voy a tomar decisiones. Me gustaría opositar a la Guardia Civil, porque hice las prácticas en el laboratorio del cuartel de Benimaclet».

Su futuro inmediato es fallero. Ya había sido infantil en 2008 con Fonteta incluida, para la corte de María Berbel. «Aquella fue la segunda elección que se hacía Fonteta. Recuerdo que desfilamos con un abanico que ponía «Sentiments». Tengo todos los recuerdos guardados y lo tengo muy presente. Ahora, cuando nos dicen que será en el Roig Arena, puedo decir que viviré la elección en dos pabellones».