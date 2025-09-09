Un presente muy fallero: Doctor Collado y Burriana

Mar Vivanco es Logopeda «especializada en Atención Temprana». De momento ejerciendo, «con niños de 0 a 6 años con problemas en neurodesarrollo. Llevo un año y medio trabajando». De hecho, antes de terminar el máster ya estaba dando unos primeros pasos firmes. Un trabajo procedente no de la enseñanza, sino de la rama sanitaria. Y no le importa con ello echarse a la carretera. «Trabajo en un Centro de Atención en Burriana, que reúne niños procedentes de la zona. Y de verdad que no me supone nada ir y volver cada día, porque la experiencia es fantástica». Y eso, tras los habituales vaivenes que se tienen durante la formación. «Mira, en principio la Logopedia no era mi opción, pero el destino me llevó allí y lo que tuve claro es que quería trabajar con niños, por eso me especialicé en Atención Temprana y por medio de la tutora de prácticas me dijo que buscaban una logopeda en Burriana» -también un santuario fallero donde los haya- «Estoy súper agradecida». Ahorra unos kilómetros: el camino no es València-Burriana, sino Foios-Burriana, donde reside.

Mar Vivanco, en el momento de escuchar su nombre en la preselección / Fotofilmax

Mar Vivanco, en la Ofrenda / Levante-EMV

Llegó a Doctor Collado procedente de otra comisión: «la familia paterna era de Daroca-Padre Viñas. Mi padre era fallero desde niño y a mi me apuntaron antes de nacer. Hubo un momento que cambié a Doctor Collado, que es la parte de mi familia materna. Por mi prima y mis tíos». Y ahí hay pedigrí vecinal. Y tanto, porque «mis tíos tienen un comercio allí, un puesto de venta de paellas del Mercado Central». Entendámonos que es «menaje, no cocinarlas». Teniendo en cuenta que esa prima es Paula Ortiz, corte de honor 2017, hay que remitir a que ese puesto tradicional se extiende generaciones atrás. Y ahí empezó una nueva historia. «Entre que mi prima sí que era de toda la vida, mi primo tiene una edad parecida a la mía, el «Venga, vente, ya veras, te lo pasarás genial...» Me encontré otro tipo de falla».

En el estreno de la presentación conjunta de bocetos de las comisiones de Primera B / Falla Dr. Collado

Y ahora, a vivir nuevas experiencias. No fue fallera mayor infantil y ha ido directamente a fallera mayor. «En mi comisión va por antigüedad. Y yo la tenía porque cuenta desde adulta. Mi grupo de amigas ya lo había sido y me tocaba a mi». Y lo compagina con «todo lo que sea bailar. Tanto la danza clásica como la contemporánea o los bailes regionales». Y lo comparte con la familia: yo soy hija única, pero si contamos los primeros segundos, somos más de treinta.

Vivanco i Marco

Mar Vivanco Marco no es Mar Vivanco Marco, sino «Vivanco i Marco», con la «i» en medio porque mi nombre siempre es en valenciano. Como en valenciano se cantan los trece nombres más esperados en el Roig Arena.