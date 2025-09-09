Entre pasión fallera y vocación por las personas dependientes

«Mi padre es de la comisión desde niño. Luego conoció a mi madre y también entró en la comisión. Ni se te ocurra decir en casa de no ser falleros. Eso no está en discusión». Rebeca es de las típicas falleras apuntadas antes de nacer, pero no fue fallera mayor infantil. «Estaba en la Federación Valenciana de Baloncesto. Se lo propusieron a mis padres, ellos se reunieron conmigo y dije que me quedaba con el baloncesto siempre y cuando luego fuera fallera mayor de adulta. Es algo que se ha llevado en silencio en mi casa, sabiendo que algún día llegaría». Y llegó. Abandonó el baloncesto «en primero de la ESO, con doce o trece años» y aún «me fui al voleibol», pero la promesa continuó y llegó el pasado ejercicio. «Laboralmente, era compatible y con mi fallera mayor infantil, Laura, y yo, siempre habíamos querido ser a la vez».

Ahora, Rebeca ha superado la «fase de grupos» y llega a las eliminatorias directas. En Ramiro de Maeztu-Leones ya saben lo que es alzar el título de campeón. La pilló de recién veinteañera la elección de Carla García como fallera mayor infantil de València. «Recuerdo que nos juntamos en el casal. Éramos muchísimos con nervios, gritamos, lo celebramos, a la espera de que ella bajara de su casa. Fue una ilusión muy grande».

Trabajando en una vivienda tutelada

Su trabajo son palabras mayores. «Es muy vocacional». Porque es psicóloga «y pensé que me dedicaría a la jurídica y forense, pero cuando entré en lo social es cuando vi que mi día a día tenía que ser esto». Y «esto» es trabajar «en una vivienda tutelada con personas adultas, todas ellas diagnosticadas con algún problema de salud mental» dependiente de una empresa privada con plazas también públicas. No es un trabajo precisamente ni fácil ni contemplativo. «Son personas que necesitan apoyo, trámites, apoyo emocional..». En el caso de un mayor de edad tutelado «tienes casos de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresivo... Trabajo en dos viviendas, una tutelada con siete plazas y otra de más autonomía con cinco más. Es ayudar a dar el paso de que se puedan independizar y vivir con calidad».

Lleva dos años en el proyecto. «Antes estuve en una ONG trabajando con sinhogarismo femenino». Un trabajo con retos diarios. «Los pasos son como la vida, la que quien algo quiere algo le cuesta. Pequeños pasos. Por ejemplo, reducir compulsiones de alguien con trastorno es, para nosotros, un logro. Hay momentos muy bonitos y otros que no lo son, y ahí es donde debes dar lo mejor de ti. Antes que tener una patología son personas y hay que cuidar de ellos como cuidarías de tu familia».

Estrella polar

En lo familiar, Rebeca es Rebeca por la película. «Es cosa de mi madre. Sabía que, si tenía una niña, le pondría ese nombre y se lo dijo a mi padre antes incluso de casarse». Poder femenino, que simboliza también el tatuaje que se le adivina en el antebrazo. Lo lleva ella, «y mi madre, mi tía... y mi abuela». «Es la estrella polar y otra pequeñita al lado que simboliza la compañía que nos hacemos». Quien sabe si, con el tiempo, tiene que tatuarse también una estrella con trece puntas.