El premio a perserverar una, dos y hasta tres veces

De entre todas las preseleccionadas, Tania Rodrigo fue la primera, por el orden de presentación oficial en la JCF, de las que tiene enfocada su vida al mundo de la Educación. Y es la primera, pero no será la última ni de lejos, que esa trayectoria profesional se ha cocinado a fuego lento hasta llegar, Tania, a que el próximo curso ya sea plantilla.

Antes pasó por todo: «el grado de educación infantil y la carrera de Magisterio Infantil que hice a distancia en una universidad de Canarias». Y luego... «he trabajado de monitora de comedor escolar, he hecho ‘matineras’ y aulas de tarde, he dado clases particulares de repaso, he cuidado niños los fines de semana, he dado extraescolares... la vida de iniciación hasta que he tenido la inmensa suerte de quedarme donde hice las prácticas de Magisterio». Es decir, en «el Julio Verne de Torrent». Una historia, con matices, repetida en próximas candidatas. Hasta en su vecina de Ingeniero Joaquín Benlloch, Sandra García, que también imparte en la misma ciudad.

Tania, ya preseleccionada, lanza un beso / Fotofilmax

Las Canarias en lo profesional y las Baleares en lo fallero. Porque con ella, la comisión de Isla Cabrera vuelve a estar en la pomada. Acumula las suficientes preseleccionadas, cortesanas (su última presencia, en 2023 con Paula Abel), falleras mayores infantiles y falleras mayores de València como para tener la condición de animadora del proceso desde ese extremo del barrio de Malilla. En el que la propia Tania vivía pero sin atreverse a franquear la puerta del casal «hasta que tuve la suerte de encontrarme una amiga en mis años de colegio que me descubrió lo que es la falla. Mi abuela vivía debajo de la falla pero no, no eramos falleros». Llamábase Lucía Satorres «y así conocí la comisión, el sentimiento y la pertenencia a un casal».

En la "cremà" de su falla / Falla Isla Cabrera

Al otro lado de Ausias March

Ahora cruzará otra cosa: la avenida de Ausias March para ir al Roig Arena tras seguirla y conseguirla: «he sido fallera mayor de la comisión al tercer intento». Es de las comisiones que tienen que recurrir a la votación. «Al final me tenía que tocar, ¿no te parece?». Acudir a una votación no es fácil, porque no salir no es cómodo. «Obviamente, feliz no te quedas. Pero somos una comisión muy grande y es una realidad que hay chicas jóvenes que quieren ser y que se presenten. Los votos se dividen, cada uno tiene su grupo... es comprensible que tus amigos te voten a ti, los de otra la voten a ella... pero al final, toda salimos y cuando te tiene que tocar, te toca».

Pertenece a la palabra de Dios de la comisión: el grupo de play back «que ya sabes que somos muy competitivos. Lo soy desde hace cinco años y también estoy en el grupo de bailes. He estado tanto en el concurso de JCF, como en los Balls al Carrer, que este año además he podido participar la Dansà de les Falles».

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 17 (2/4) /

Con melliza

Y le toca vivirlo por dos: «Tengo una hermana melliza, Ainhoa. Me lleva cinco minutos de diferencia y aunque estamos creadas a la vez somos el día y la noche, el agua y el aceite. Nos amamos con locura, pero mis padres han tenido dos niñas que no podemos ser más diferentes en carácter, en aspecto, en aficiones... solo nos une las Fallas porque eso es cuestión de familia. Pero ella, por ejemplo, prefiere ser directiva y no fallera mayor. Ella juega el fútbol y a mi me van las actividades creativas...» pero «en el Roig Arena será mi primer fan».