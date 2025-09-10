Otra hija de «Ribesan» invitada de honor al año más especial

«Soy Business Intelligence. Pero mejor te lo explico». Si, mejor, porque es una condición laboral, la de Anabel Moltó, nueva de dimensión desconocida. «Trabajo en una web que es una comunidad financiera, en la que se trabajan muchos datos: usuarios que entran, que compran... y luego el CEO y los trabajadores quien saber esos datos, sintetizarlos, trabajarlos e interpretarlos para que puedan tomar las decisiones». Una vida frente a la pantalla «llevo ya cinco años en la empresa» a la que llegó después de haber estudiado «Gestión y Administración Pública, después un Máster de Gestoría habilitante, entré en la empresa para hacer eventos, luego anuncios y ahora soy eso, «BI».

Una fallera de Ripalda-Beneficència, de Ribesan, de lo más profundo del barrio del Carmen, es una historia de la ciudad. «Soy de la comisión básicamente porque mis abuelos maternos eran de esta falla. Mi madre creció allí y me apuntaron nada más nacer. Era la falla de debajo de casa de mis abuelos. Luego mis padres compraron un piso allí también, abajo. Lo que pasa es que ahora está alquilado. Tenemos el de mi tío y alquilamos uno en el mismo edificio. Salí de allí de fallera mayor infantil y ahora tenía que hacer lo mismo».

Con una seña de identidad de Ripalda-Beneficència: el arte efímero Experimental, en la Exposición del Ninot / Falla Ribesan

Fallera mayor pero no presentada

Su historia infantil también es poco habitual: fue fallera mayor en 2008 «y mis padres no me quisieron presentar a la preselección. Les daba miedo saber si lo podrían gestionar si las cosas iban bien. Supongo que ese verano me compensarían con muchas cosas».

Ya metida en los años veinte ha vuelto, pero de adulta. «Sabía que quería volver a serlo, a volver a pasar por la Virgen, que me vieran mis abuelos, aunque haya sido desde el cielo. En febrero de 2024 es cuando dije que quería ser la siguiente. Que ya me tocaba. Y así fue».

Berta y Anabel, antes de la preselección / Fotofilmax

Berta y Anabel, tras consumarse la preselección / Fotofilmax

La falla de Berta

No hace falta echar muchos cálculos para recordar que es la comisión de la fallera mayor de València actual. «Tengo la suerte de que Berta es amiga mía. En la comisión han gestionado muy bien para hacerme sentir la fallera mayor y ella la de València. Mi año de fallera mayor ha sido aún más privilegiado gracias a ella. Mi mejor regalo ha sido esa Ofrenda la final... la más dura y bonita de mi vida. También te diría lo de ver en primera fila la Exaltación... son regalos que me han llegado».

Fuera de peinetas y ordenadores... «soy una persona muy particular. Me gusta viajar y ahí soy otra persona. He ido a Tailandia y he saltado la comba de fuego; me he bañado con tiburones, estuve en un barco que naufragó...» adrenalina no siempre buscada. Hay más adrenalina esperándola en el Roig Arena.