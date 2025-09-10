Las dos nuevas Fallas superan el examen y podrán seguir plantando en 2026

El censo de comisiones de falla seguirá siendo de 382 en lo que queda de ejercicio. Porque, a medio año de fiestas, quedaba todavía un último proceso que ponía en juego la continuidad de dos de ellas.

El pasado mes de junio, dentro del proceso de inicio de ejercicio, constitución de directivas y presentación de censos, se certificó la desaparición de dos comisiones de falla. Se trata de las de Montesa-Doctor Marañón y Horta Sud-La Costera, que no pudieron superar las exigencias sociales y fueron dadas de baja. Ahora tienen todo este año para tratar de reconstruirse y reanudar la actividad.

Sin embargo, este año había un examen para otras dos. Se trata de un requisito obligatorio: las comisiones autorizadas el pasado ejercicio deben ser visadas por la Junta Central Fallera para confirmar que están cumpliendo con todos los objetivos sociales.

El pasado año se habilitaron dos comisiones en zonas nuevas de la ciudad: en el PAI de Moreras y en Turianova. Estas son las que han sido supervisadas y reaprobadas. Así, Suïssa-Alquería del Favero y Gonzalo Tejero Langarita-Vicente Chuliá -esas son sus denominaciones reales- obtienen el visto bueno para continuar el proceso.

Escudos de las dos comisiones / RLV

Más que un trámite

No se trata de un trámite aunque a la vista del comportamiento previo, pueda deducirse el visto bueno. Pero puede pasar que se reciba informe desfavorable. Es lo que pasó el año pasado con la Nova de Campanar, que no pudo pasar el examen de reválida porque no pudo llegar a reorganizarse.

Y más atrás en el tiempo fue el caso de Ciudad Ros Casares, que fue conminada a la disolución en julio de 2015. En este caso incluso se dio la circunstancia de que el pleno tomó la decisión justo en vísperas de la preselección de sector, con lo que hubo que retirar forzosamente del concurso a las dos candidatas -curiosamente, a la misma hora del pleno estaban haciendo el ensayo general-.

Este año, en el que el proceso de convalidación de comisiones ha sido más tardío, hay una preseleccionada de la falla de Moreras, que con esta aprobación conserva plenamente sus derechos.

Las dos comisiones han iniciado el nuevo ejercicio con normalidad. De hecho, ya habían nombrado a sus cargos representativos (adulta en Turianova y mayor e infantiles en Moreres).

Este año no se ha constituido ninguna comisión nueva. De hecho, tan sólo se presentó un proyecto en la zona de Mestalla, que fue desestimada.