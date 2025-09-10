El último peldaño para un año perfecto, sin el «casi»

«Si me gritas «Ana», seguramente no me daré por aludida. Soy Ani porque de pequeña era Anita. Pero soy Ana María, como mi madre. Mi bisabuela era Ana, tengo tías, primas, Ana». Pero no, no son de Albal, sino de València ciudad con orígenes en la Costera: Xàtiva por parte paterna y Moixent y Melilla, por la materna. Ani Torregrosa acaba de terminar Derecho «y en septiembre entregaré el TFG de ADE para tener el doble grado» y así serán dos: «Protección del Consumidor Vulnerable» y «un plan de empresa de una ropa de marca interior para tallajes complicados de encontrar». Con el nicho de mercado determinado: «generalmente se cree que por tener una copa más grande vas a tener una espalda más grande. Pero no siempre es así: se puede tener uno grande y otro pequeño o al revés y para estas persona es difícil encontrar sujetadores, prendas deportivas, bikinis... y las que lo ofertan suelen hacerlo para gente mayor, no para una persona joven que quiere sentirse joven... y quiere encontrar otra cosa».

Ani, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Defenderá los colores, el estandarte y el escudo de San Vicente-Marvá. «Mi madre me apuntó a los tres años en Cervantes-Padre Jofré, pero poco después, con los amiguitos del parque, nos apuntamos todos a San Vicente. Vivo en la Plaza de España, el casal me pilla a tres minutos. Podía haberse seguido en el norte, o quedarse en el centro o tirar hacia el sur y optó por esto. «Aquí estoy, muy feliz siempre y en mi año de fallera mayor no me ha ido nada mal». Y tanto, porque ha ganado el concurso de belenes y el de falla «y en infantiles hemos hecho triplete: ninot, sección e ingenio y gracia».

Les falta rematar con, de momento, cortesana, esa que estuvieron cerca el año pasado con Andrea Arce. «Yo lo vi en el casal porque las entradas son las que son y preferí dársela a alguien que fuera de su gente. Lo vimos en el casal y luego la recibimos»

Dos imágenes de Ani en el momento de ser preseleccionada / Fotofilmax

Plan de empresa

En el futuro le gustaría sacar adelante «mi plan de empresa, pero considero que primero requiero experiencia. También me gusta el marketing y el protocolo y los eventos. El Derecho «no es mi vocación, pero me ha servido mucho para acumular conocimientos, que eso es muy importante».

Danza Profesional

Tiene más: «soy bailarina. El ballet ha sido mi pasión desde pequeña. Hice el Conservatorio de Danza Profesional y lo compaginé el final de Primaria, toda la ESO y el Bachiller. Hacía 24 horas semanales y estudiaba por las noches. No me arrepiento de nada. Me llenó la vida. Lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Me ha enseñado disciplina resiliencia y luchar por lo que quiero».

No lleva tatuajes, pero sí una visible cicatriz en la muñeca. «Una trastada con cuatro años, en el Parque de la Vaca, en la calle Marvá. Con las anillas. Estaba todo el día boca abajo». Si sale elegida irá de cabeza, pero valdrá la pena.