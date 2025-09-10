En busca de la alegría que le falta a la plaza más coqueta

Un año más, no falla el promedio de profesoras entre las 73 candidatas como principal ocupación profesional de aquellas que sueñan con llegar a lo más alto en la fiesta. Y Gema García viene a reforzarla en su condición de maestra en La Purísima Franciscanas, «ya de contrato», recompensa a hacer un recorrido por «el comedor de Pureza, cubrir una baja y... ya. Soy ex alumna de este colegio. Me llamaron para hacer una baja de maternidad y ahora una prejubilaión. Llevo ya dos años». Si lo hace bien, para mucho tiempo. «Está en Tres Cruces» y este curso ha ejercido de «Tutora de Primero de Primaria, seis, siete años».

La Plaza Coll es un entrañable recoveco de Velluters, al que se debe llegar normalmente por antecedentes familiares. «Estoy por la familia de mi padre. Vivían en la calle Murillo y mi abuelo se apuntó allí. Cuando se conocieron y se casaron, mis padres tenían que elegir, En Sendra o Luis Lamarca». Y «si, ganó mi padre, que ya sé que es raro, pero tiene su razón de ser: había más familia en En Sendra. Mi madre era más el grupo de amigas». Así que la vida de Gema, apuntada al nacer «y con la primera ofrenda de meses, porque nací en mayo» ha transcurrido en una placita «que rodea a la falla y queda muy coqueta» y la abierta plaza de Viriato, que hace ya años les dio oxígeno y posibilidad de hacer la vida fallera. «Ya no tenemos la casa de la calle Murillo, pero no te lo vas a creer: mi padre encuentra sitio para aparcar. No sé cómo lo hace».

Y Música, también en Velluters

Y al lado está el Conservatorio de Velluters, «donde he estudiado Música. Como puedes ver, mucha de mi vida es en el mismo sitio. Toco el clarinete y si me llaman para reforzar en Semana Santa, estoy en la Agrupación Musical de San Isidro». Tocar en Fallas... «no. Me gusta vivirlo de fallera».

No fue fallera mayor infantil, por lo que no pudo volver a ponerse la banda en el 75 aniversario «pero estuvieron mi primo y mi hermana, que fueron infantiles en 2016. A mi me tocó aplaudir desde abajo». Ahora, de mayor, sí. «Todo se dio y acabé acordándolo con mi antecesora: ella en el 24 y yo en el 25».

Con ya más de tres cuartos de siglo de historia, En Sendra fía en Gema una deuda que tiene pendiente consigo misma: entrar en el cuadro de honor. «Nunca hemos tenido. «Alguna preseleccionada sí» -incluyendo alguna reciente- «pero nos falta tener, vivir y disfrutarlo». Si es ella, mejor que mejor.